Christian Wood répète qu’il veut jouer davantage…

Christian Wood est arrivé à Dallas cet été pour être le pendant intérieur de Luka Doncic, la première alternative au Slovène en attaque. Une blessure au genou a un peu retardé son acclimatation, mais les derniers matchs prouvent que l’ancien joueur des Rockets est sur la bonne voie puisque Christian Wood tournait à 17.5 points (à 57% d’adresse au tir, 43% à 3-points) et 7.5 rebonds en 25 minutes en moyenne. Une série très correcte hélas interrompue cette nuit par une sortie discrète face aux Nuggets : 5 points avec trois tirs seulement, 7 rebonds, 2 passes décisives en 17 minutes, soit son plus petit temps de jeu depuis le début de saison. De quoi l’agacer : « J’aimerais jouer davantage. Je l’ai déjà exprimé plusieurs fois. Donc je remplis mon rôle…«

JaVale McGee pour le guider

C’est d’autant plus incompréhensible qu’il sortait de son meilleur match sous ses nouvelles couleurs avec 28 points à 11/16 au tir et 8 rebonds en seulement 26 minutes. Face à ces mêmes Nuggets !

« C’est un grand joueur », a martelé Luka Doncic. « C’est un grand défenseur. Il nous aide beaucoup. L’alchimie va s’améliorer et on va apprendre à mieux se connaître. Mais comme vous le voyez sur le terrain, on se comprend déjà bien, mais nous pouvons faire mieux encore ».

Pour faciliter son intégration, Christian Wood a pu compter sur son nouveau coéquipier JaVale McGee. Au-delà de ses propres capacités, il a également dû s’adapter à un nouvel environnement, dans une équipe avec de grandes ambitions, une première pour lui.

« Christian essaie simplement de jouer un basket qui gagne. C’est la première fois qu’il est dans une équipe qui ambitionne d’aller en playoffs et d’aller loin. Il est passé par des moments où il en était à jouer, je ne veux pas dire du basket de perdant, mais ce n’était pas du basket d’une équipe qui gagne », a rappelé le triple champion NBA. « Il est extrêmement professionnel. Il travaille tous les jours et c’est un scoreur. C’est vraiment impressionnant de voir sa progression, et de le voir comprendre, non pas son rôle, parce que son rôle est clairement de marquer, mais comment obtenir ses tirs, et ses positions, et comment aussi faire participer ses coéquipiers ».

Un ajustement qui lui a pris un peu de temps, Christian Wood n’étant pas du genre à tirer la couverture sur lui. Il a d’abord pris ce que la défense lui donnait avant d’être finalement plus agressif ballon en main, avec succès comme le démontre son 11/16 au tir dans le premier match face à Denver.

Payé pour marquer

« Parfois, il est au poste et fait une passe. Alors, je lui dis toujours : ‘Ils ne te paient pas pour faire une passe au poste, à moins qu’il y ait une prise à deux ou quelque chose du genre’. Quand il le fait en un-contre-un, je lui dis : ‘Non, va au charbon. C’est pour ça que tu es là, pour marquer des points, alors ne les laisse pas passer. S’il y a une prise à deux, fais le bon choix, mais sinon, vas-y, essaye de scorer’. »

Après un mois en saison régulière, le bilan est pour l’instant encourageant puisque l’objectif est que Christian Wood soit parfaitement intégré au style des Mavericks pour le printemps, quand les gros rendez-vous se profileront.

« Je pense qu’on peut voir qu’il est à l’aise dans son rôle. Il fait du bon travail pour nous des deux côtés du terrain. Il faut juste tenter de lui donner le ballon en attaque parce qu’il a du talent. Ce qui est bien, c’est qu’il est vraiment altruiste et qu’il cherche à faire le bon geste avant tout, et il le fait à un niveau élevé pour nous en ce moment. On a besoin de ça », avait de son côté estimé Jason Kidd avant le match de la nuit.

En revanche, le coach ne s’est pas exprimé sur les 17 minutes de Christian Wood dans la défaite face aux Nuggets…

Christian Wood Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHL 17 9 41.5 36.4 61.9 0.8 1.5 2.2 0.2 0.7 0.3 0.1 0.4 3.6 2016-17 CHA 13 8 52.2 0.0 73.3 1.1 1.2 2.2 0.2 0.9 0.2 0.5 0.5 2.7 2018-19 * All Teams 21 12 52.1 34.6 73.2 0.8 3.1 4.0 0.4 0.8 0.3 0.8 0.5 8.2 2018-19 * MIL 13 5 48.0 60.0 66.7 0.3 1.2 1.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 2.9 2018-19 * NOP 8 24 53.3 28.6 75.6 1.6 6.3 7.9 0.8 1.8 0.9 1.8 1.3 16.9 2019-20 DET 62 21 56.7 38.6 74.4 1.7 4.6 6.3 1.0 1.6 0.6 1.4 0.9 13.1 2020-21 HOU 41 32 51.4 37.4 63.1 1.9 7.8 9.6 1.7 2.2 0.8 2.0 1.2 21.0 2021-22 HOU 68 31 50.1 39.0 62.3 1.6 8.5 10.1 2.3 2.5 0.8 1.9 1.0 17.9 2022-23 DAL 67 26 51.5 37.6 77.2 1.3 6.0 7.3 1.8 2.5 0.5 1.8 1.1 16.6 2023-24 LAL 50 17 46.6 30.7 70.2 0.8 4.3 5.1 1.0 1.4 0.3 1.0 0.7 6.9 Total 339 23 51.4 37.2 69.4 1.4 5.6 7.0 1.4 1.9 0.5 1.4 0.9 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.