Présent à Las Vegas pour regarder les jeunes pousses de Dallas, mais aussi passer du bon temps au milieu des stars d’hier et d’aujourd’hui, Jason Kidd a évoqué l’intersaison de Luka Doncic, qui a choisi de participer aux éliminatoires pour la Coupe du monde et à l’Eurobasket, mais aussi le recrutement de sa formation. Jalen Brunson est parti, et sont arrivés Christian Wood et JaVale McGee.

« On ne peut pas remplacer Jalen… C’est un super joueur, et je suis content pour lui et sa famille. Il a signé un contrat à New York, et c’est mérité » a d’abord réagi le coach des Mavs. « On voulait qu’il revienne mais il a choisi New York. Ensuite, il y a Tim Hardaway Jr qui va revenir et Christian Wood est arrivé. On pense que les points seront toujours là, et on sera une équipe plus grande. Sans rien enlever à Jalen, Spencer (Dinwiddie va débuter), et on aura un cinq de grande taille avec JaVale (McGee). On aura aussi plus d’attaquants en sortie de banc. »

La principale info, c’est donc que McGee va débuter au poste 5. L’ancien intérieur de Phoenix connaît bien Kidd depuis son passage aux Lakers, et le titre remporté en 2020. Il sera associé dans la raquette à Christian Wood. A leurs côtés, Spencer Dinwiddie et Luka Doncic.

Sur le poste 3, plusieurs solutions. On parie plutôt sur Dorian Finney-Smith pour utiliser Hardaway Jr comme 6e homme. En sortie de banc, on trouvera aussi Reggie Bullock, Maxi Kleber ou encore Davis Bertans et Dwight Powell. Un effectif plus riche et plus grand.