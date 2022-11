Repli défensif ou rebond offensif, les Suns ont changé d’avis !

Objectivement, personne ne donnait vraiment cher de la peau des Knicks, à Phoenix dimanche soir. En revanche, il pouvait être attendu que la franchise de New York domine au moins son opposition dans la bataille du rebond, puisqu’elle était classée à la 4e place de la ligue avant la rencontre, en comparaison à la 24e place des Suns.

A posteriori, seule une de ces deux prédictions s’est avérée vraie : la première, puisque Devin Booker & Co. ont facilement dominé les Knicks. Mais si la deuxième s’est avérée « fausse », c’est parce qu’elle a aussi basculé en faveur de l’arrière de Phoenix et ses coéquipiers, qui ont survolé la bataille du rebond : 60 à 39, et notamment un 21-10 pour les rebonds offensifs !

Plus petits que leurs adversaires (les Knicks sont la quatrième plus grande équipe de la ligue), les Suns ont contourné le problème en compensant par le nombre : Monty Williams avait donné ordre à tous ses joueurs, pas seulement Deandre Ayton et les autres intérieurs, de se mêler à la bataille du rebond offensif.

Un changement total de philosophie pour le technicien des Suns, qui a toujours été un partisan d’un repli défensif assuré, qu’il crédite à son assistant Kevin Young, qui l’a convaincu que le rebond était un secteur central dans la construction d’une victoire.

« J’ai toujours privilégié le repli défensif, et donc trois ou quatre gars de retour dans la moitié de terrain pour assurer la défense. Et au terme de ma première année ici [2019/20, ndlr], nous étions leaders de la ligue au classement des points encaissés en transition. Mais ça ne se traduit pas toujours en beaucoup de victoires » expliquait-il ainsi. « Et Kevin a donc été celui qui m’a fait changer d’avis. À l’entraînement et pendant les séances vidéo, il insiste énormément sur le rebond. Et il m’est apparu très clairement que quand on contrôle le rebond, on augmente nos chances de gagner. »

À l’inverse des Wolves, qui plus tôt cette saison avaient volontairement sacrifié le rebond offensif pour assurer leur repli défensif, les Suns ont donc réussi à trouver le bon équilibre, entre le rebond offensif (15 points marqués sur seconde chance) et la défense en transition (seulement 12 points encaissés sur jeu rapide).

« C’est un choix qu’on a fait [face aux Knicks], mais ça pourrait changer au prochain match, selon le profil de l’équipe. Mais on découvre que si on envoie plusieurs gars au rebond, on limite les transitions. Et notre défense n’a pas souffert comme je l’imaginais. On espère qu’on saura continuer sur cette lancée » concluait Monty Williams.