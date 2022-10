A Minnesota, on préfère un bon repli défensif à un rebond offensif

Dans la défaite contre les Spurs lundi soir, les Wolves avaient été débordés par les transitions des Spurs, encaissant 24 points en contre-attaque. « Dès qu’on allait au rebond offensif, ils marquaient en contre-attaque », avait constaté Anthony Edwards. « On doit se replier, mettre l’accent là-dessus, pour ne pas se faire engueuler. Car on en a marre ! »

Pour cette revanche, les joueurs de Minnesota ont donc adopté une stratégie plus prudente. Malgré la présence de Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns à l’intérieur, ils ont concentré leurs efforts sur le repli et non sur le rebond offensif.

Un choix gagnant puisque les Wolves ont pris le meilleur sur les Spurs, mais sans gober un seul rebond offensif en 48 minutes ! Une performance rare puisque, pour l’anecdote, gagner un match sans prendre le moindre offensif n’était arrivé que deux fois, avant cette rencontre, depuis la saison 1983/1984.

Encore du boulot en défense

Forcément, l’effet sur les Texans a été immédiat. Les troupes de Gregg Popovich ont seulement pu marquer 6 maigres points en contre-attaque…

« On a vu la différence, dans notre façon de jouer, dans notre énergie », se réjouit Towns pour Pionner Press. « Je suis heureux, on a pris les commandes de la partie. Comme d’habitude, on a perdu un peu le fil et notre avance, mais on s’est battu. »

Pour se faciliter les choses, en plus de limiter les possibilités de transitions des Spurs, les Wolves ont été très, très adroits dans cette rencontre. Quand on shoote à 60 % de réussite avec un 20 sur 34 à 3-pts, c’est naturellement plus difficile pour l’adversaire d’accélérer. Il repart toujours de la ligne de fond et ne peut pas imposer un gros rythme après le rebond défensif.

« C’est de ça dont on parle, des bases : assurer le repli, prendre les rebonds ; jouer simple en attaque, en trouvant le joueur démarqué », énumère Chris Finch. « J’ai vraiment aimé le mouvement du ballon même si j’aimerais qu’on soit un peu plus mordant en défense. J’espère que ça va finir par venir. »

Après cinq matches contre des équipes annoncées comme très faibles (Oklahoma City et San Antonio deux fois, et Utah), les Wolves ont effectivement déjà montré des signes de faiblesses dans plusieurs domaines importants. En attaque, ils perdent trop de ballons (16.4 de moyenne), et en défense, ils sont loin du compte avec 116.6 points encaissés de moyenne.