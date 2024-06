Le MVP de la nuit | Klay Thompson a fait « Splash » !

Après ses 20 points inscrits face aux Knicks, Klay Thompson avait expliqué qu’il n’y avait pas meilleur son au monde que le bruit du ballon qui crève le filet. Cette nuit, il s’est offert un concerto de « swish » avec 41 points, dont un superbe 10 sur 13 à 3-points ! C’est tout simplement son meilleur match depuis son retour de blessure(s) et il permet surtout aux Warriors de s’imposer 127-120 à Houston. C’est la première victoire à l’extérieur des Warriors cette saison.

« On se rapproche à un match du 50% de victoires. Ce n’est pas le meilleur des bilans, mais au moins, on s’est enlevé un foutu poids » a réagi Klay Thompson après ce premier succès en déplacement.

Face aux Knicks, il avait donc inscrit 20 points en guise de réveil. Cette nuit, il en était déjà à 20 points à la fin du premier quart-temps !!! Quelques heures avant la rencontre, il avait expliqué sur les réseaux sociaux que les « vannes seraient bientôt ouvertes« , et il n’a pas menti.

« Quand on inscrit 10 tirs à 3-points, on peut raisonnablement dire que les vannes sont ouvertes » se justifie Klay Thompson. « C’est quelque chose sur laquelle je vais m’appuyer. Je voulais vraiment un match comme ça, et c’est juste génial de pouvoir jouer l’esprit libre. »

17 sur 27 à 3-points pour Stephen Curry et Klay Thompson !

À ses côtés, Stephen Curry était dans les mêmes dispositions puisqu’il cumule 33 points, 15 passes et 7 rebonds. Il y avait très longtemps que les « Splash Brothers » n’avaient pas été aussi efficaces ensemble : 74 points cumulés avec un 17 sur 27 à 3-points !

« C’était énorme pour nous que Klay débute le match comme ça car tout semblait parfaitement dans le rythme et facile dans sa manière de mettre des tirs » souligne Stephen Curry. « Tout est lié, et cela nous a guidés tout au long du match parce qu’il a pris confiance et que la balle circulait bien pour trouver le bon joueur. »

De la performance de Klay Thompson, on retiendra son 6/6 pour débuter le match avec notamment un 11-0 pour les Warriors à l’entame du match. Il y a aussi son 3-points à deux secondes de la fin du 3e quart-temps pour redonner l’avantage aux Warriors, et ses trois tirs primés dans le dernier quart-temps pour repousser définitivement les Rockets.

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.4 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.1 1.9 0.6 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.9 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GOS 77 30 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.7 0.7 1.5 0.5 17.9 Total 793 33 45.3 41.3 85.8 0.5 3.1 3.5 2.3 2.1 0.9 1.7 0.5 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.