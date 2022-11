Klay Thompson et le plaisir retrouvé de faire « filoche »

Double rayon de soleil à San Francisco puisque les Warriors ont renoué avec la victoire, et surtout Klay Thompson a bien joué. Pour la première fois de la saison, le « Splash Brother » termine une rencontre à 50% aux tirs ! Auteur de 20 points à 8 sur 16 aux tirs, il a été le grand gagnant d’une attaque altruiste, faite de mouvements et de circulation de balle.

« J’ai regardé beaucoup de vidéos » explique l’intéressé. « Avec Draymond, on a eu une super discussion ce matin. Il m’a simplement dit de rester patient et de croire en l’équipe. Je trouve que j’ai illustré ses propos ce soir. »

Ce qui est intéressant, c’est que Klay Thompson a placé les Warriors sur les bons rails avec un 3 sur 4 aux tirs pour donner rapidement huit points d’avance (12-4). Et c’est aussi lui, dans le 4e quart-temps, qui va prendre ses responsabilités lorsque les Knicks vont tenter un comeback.

« C’est une sensation extraordinaire, surtout quand le ballon ne touche que le filet » souligne Klay Thompson. « C’est la meilleure des sensations quand on est un shooteur, le fait de crever le filet comme ça et c’était incroyable de vivre une soirée aussi efficace. C’est vraiment quelque chose sur lequel je vais pouvoir m’appuyer. »

Un bonheur qui ravit Steve Kerr, qui ne cesse de le soutenir depuis un mois. « Il a été beaucoup plus patient en début de match et ça a porté ses fruits pour lui » juge le coach des Warriors. « Cela a également profité à notre équipe. On avait l’impression qu’à chaque fois que Klay faisait une passe supplémentaire, le ballon commençait à circuler et on obtenait un tir largement ouvert….. Et le jeu l’a récompensé. Il a mis des tirs importants en fin de match. Je pense simplement que la qualité de ses tirs était bien meilleure ce soir. »