La MB.02 se dévoile en noir et bleu

Prochain modèle à paraître en test sur Basket USA, la MB.02 n’a pas pu connaître le même rayonnement que la première version sortie en décembre 2021, la faute à une cascade de blessures qui empêche LaMelo Ball et les Hornets de donner leur plein potentiel.

Puma va toutefois passer la vitesse supérieure et après avoir lâché un premier coloris orange, en voici un nouveau, plus sobre. La tige est principalement noire, avec des motifs de « flammes » brillant sur l’empeigne. Le bleu ciel ressort notamment sur les finitions au niveau du talon, de l’empeigne extérieure et sur une majeure partie de la semelle.

La paire pourrait investir le marché dès ce mercredi au prix de 135 dollars.

(Via SneakerNews)

—

