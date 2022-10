La MB.02 sort dans une semaine !

La MB.02 a connu un mauvais coup de pub cette semaine puisque c’est avec sa nouvelle chaussure signature au pied que LaMelo Ball s’est tordu la cheville durant un match de présaison.

Le timing aurait donc pu être meilleur pour Puma qui a annoncé la sortie de la MB.02 pour le 21 octobre aux États-Unis. Le modèle reste dans la lignée du précédent avec notamment une grosse semelle, une languette plutôt large, et un motif de flammes, cette fois horizontales.

« Travailler avec Puma pour concevoir la deuxième version de ma chaussure est quelque chose dont je suis incroyablement fier », a déclaré le meneur des Hornets via un communiqué. « Lors de la création de la MB.02, nous avons porté les designs au niveau supérieur pour refléter mon style personnel avec les flammes, les motifs « Rare » et « 1 of 1 », avec des couleurs audacieuses. Je suis impatient de voir les fans vivre la collection MB d’une nouvelle manière avec le lancement de la MB.02 ».

Le premier coloris orange baptisé « Supernova » sera commercialisé à 130 dollars.

