Dennis Schröder et Thomas Bryant enfin disponibles pour les Lakers

Coup de « pouce » à venir pour les Lakers. Dennis Schröder et Thomas Bryant sont désormais annoncés comme « probables » en vue de leur participation au match de la nuit prochaine, à domicile face aux Pistons.

« Il est plus que probable qu’ils soient sur le terrain. Mais on va voir. Ils ont connu une autre journée positive. Ils enchaînent les bonnes journées, on est heureux de les retrouver », s’est enthousiasmé Darvin Ham hier.

Recrutés tous les deux durant l’intersaison, le meneur et le pivot n’ont pas disputé la moindre minute cette année. En cause, une blessure chacun au pouce qui leur a imposé une opération à la mi-octobre.

Leur retour va étoffer la rotation d’une équipe qui flirte avec la dernière place de sa conférence, avec un vilain bilan de trois victoires pour dix défaites. On attend de voir ce que le retour de Dennis Schröder va impliquer par rapport à l’utilisation de Russell Westbrook, qui sort du banc des Lakers depuis trois semaines.

Quel impact pour Russell Westbrook ?

On attend aussi de voir si l’intégration de Thomas Bryant va pousser Darvin Ham à revoir son cinq de départ, en décalant Anthony Davis au poste 4. Pour l’heure, le coach se passe de pivot naturel puisque Damian Jones, avec qui Thomas Bryant pouvait se retrouver en concurrence, est utilisé par intermittence.

Selon leur coach, les deux hommes ont fait bonne figure à l’entraînement. « Dennis a joué beaucoup de ‘pick-and-rolls aujourd’hui et il a fait les bons choix. Évidemment, il y a aussi eu quelques ballons perdus en essayant de faire les bonnes lectures, en essayant de retrouver le rythme du jeu. Thomas est énergique, physique… Ils ont tous les deux très bien joué aujourd’hui », a même décrit Anthony Davis.

Pendant ce temps, LeBron James, gêné aux adducteurs, est moins certain d’être en short que les deux autres. « Il sera listé comme ‘incertain’ mais on verra comment le reste de la journée et la journée de demain (aujourd’hui) se dérouleront jusqu’au match », décrivait ainsi son coach.