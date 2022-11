Le MVP de la nuit | Royce O’Neale, comme dans un rêve

Difficile de dégager cette nuit un MVP côté Nets, car Kevin Durant (35 points, 8 rebonds), Yuta Watanabe (20 points, 7 rebonds) et Ben Simmons (15 points, 12 rebonds, 7 passes) avaient tous des arguments à faire valoir, en sortie de victoire face aux Blazers.

Finalement, on préfère mettre en avant le « vrai » héros de la soirée : Royce O’Neale, auteur de son premier triple-double en carrière (11 points, 11 rebonds, 11 passes) et surtout auteur du panier de la gagne, à une seconde de la fin, contre le leader de la conférence Ouest.

« Ça fait du bien. J’ai réussi le shoot qui comptait le plus [il a terminé à 5/14, dont 1/7 à 3-pts, ndlr] mais, peu importe si mes tirs tombent dedans ou non : je vais jouer dur sur 48 minutes, faire du jeu et essayer d’influer autant que possible sur le match, notamment en défense. Mais réussir un triple-double et un game-winner [en même temps] ? Je prends… »

Un game-winner inscrit au milieu de trois joueurs de Portland, survenu après un and-one acrobatique de Jusuf Nurkic, que l’on pensait synonyme de prolongation, et survenu juste après un raté à mi-distance de Kevin Durant…

« J’ai simplement été au rebond », réagissait après coup l’ailier de 29 ans. « À la dernière seconde, c’est soit vous réussissez votre tir, soit il va y avoir un rebond. Donc j’ai touché le ballon et trouvé le panier. »

Un rebond collectif

Avec ce panier décisif de Royce O’Neale, les Nets concluent ainsi leur road-trip à l’Ouest sur une bonne note, au sortir de leur fessée reçue à Sacramento, mardi soir…

« Nous savions que nous devions venir avec un sentiment d’urgence », expliquait justement l’ancien soldat du Jazz, à ce sujet.

Collectivement, Brooklyn a donc su réagir de fort belle manière dans l’Orgeon, avec six de ses joueurs qui ont terminé à plus de 10 points. Dont Royce O’Neale, bien sûr.

« Il nous en a fallu beaucoup, surtout dans le dernier match d’un road-trip, contre une très bonne équipe. Tout le monde s’est bien battu jusqu’au bout. C’était un effort collectif », jugeait-il d’ailleurs.

Un Royce O’Neale qui n’est pas vraiment habitué à réaliser une telle performance all-around, lui qui était initialement appelé à jouer les simples role players chez les Nets, quand il y est arrivé cet été en provenance de Salt Lake City. Sauf qu’il s’est depuis imposé comme l’un des hommes de base de sa nouvelle équipe.

Peut-être même encore plus sous les ordres de Jacque Vaughn, qui le laisse carrément remonter la balle et mettre en place des systèmes, sur certaines possessions. Difficile à imaginer il y a quelques mois en arrière, quand on le voyait rester dans les corners, à attendre une passe de Mike Conley ou Donovan Mitchell…

Abundance 💫💫

1st career triple dub and game winner 🙏🏾🙏🏾 — Royce O'Neale (@BucketsONeale00) November 18, 2022