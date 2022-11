À Portland, Royce O’Neale offre la victoire à Brooklyn à la dernière seconde !

Avant de retourner à la maison, et de retrouver probablement Kyrie Irving, les Nets ont fait en sorte de terminer leur road-trip sur une bonne note, en allant s’imposer (109-107) chez les Blazers de Damian Lillard (25 points, 10 passes), accessoirement leaders de la conférence Ouest.

Une victoire acquise à la toute dernière seconde, à l’issue d’un match particulièrement accroché, grâce à une petite claquette de Royce O’Neale (11 points, 11 rebonds, 11 passes). Un game-winner qui permet aux coéquipiers de Kevin Durant (35 points, 8 rebonds) de renouer avec le succès, après leurs deux défaites de rang.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— La magnifique soirée de Royce O’Neale. Joueur de devoir à Utah, qui se contentait de défendre et de prendre les 3-pts ouverts dont il bénéficiait, l’ailier de 29 ans fait ressortir une nouvelle facette de son jeu à Brooklyn, où Jacque Vaughn le laisse davantage remonter la balle et créer du jeu pour ses coéquipiers. Un choix fort, pour soulager Kevin Durant en l’absence de Kyrie Irving, compte tenu en prime des récentes difficultés de Ben Simmons, que le coach new-yorkais ne regrette sans doute pas, quand il voit son joueur terminer en triple-double. En plus d’inscrire le panier de la victoire, au milieu de plusieurs Blazers…

— La série se poursuit pour Kevin Durant. 16 matchs, 16 matchs à 25+ points. Offensivement, « KD » continue de son début de saison canon, égalant Michael Jordan (1988-89) à la sixième place du classement des plus longues séries de matchs à 25+ points pour démarrer une campagne. Devenu par la même occasion le 19e joueur de l’histoire à atteindre la barre des 26 000 points en carrière, l’ailier All-Star domine et score (presque) sans forcer, sans que l’on ne remarque surtout qu’il termine au-delà de la trentaine d’unités. La force des très grands attaquants, tout simplement.

TOPS/FLOPS

✅ Yuta Watanabe. Col bleu par excellence, l’énergique Japonais a fait des misères aux Blazers. Adroit à 3-pts (5/7) et toujours prêt à se sacrifier pour le collectif en défense, il a notamment instigué —en compagnie de Kevin Durant— le 14-0 qui a fait basculer la rencontre, dans le troisième quart-temps. Alors menés 82-71, les Nets ont finalement attaqué le dernier acte en étant devant (85-82) et l’ailier de 28 ans n’y a pas été étranger. D’autant qu’il n’a pas ralenti la cadence dans les douze dernières minutes, et surtout dans le money-time, depuis les corners.

✅ Ben Simmons. Et si l’Australien lançait enfin sa saison avec les Nets ? Toujours présent en sortie de banc (mais utilisé 32 minutes), il semble de plus en plus à l’aise dans cette équipe et sur le parquet, flirtant avec le triple-double : 15 points, 12 rebonds et 7 passes. Actif et impliqué en défense, parfois un peu trop d’ailleurs (6 fautes), « Benny » s’est également distingué en attaque, où il n’a rien raté (6/6 aux tirs) et même peu gâché aux lancers (3/4) alors que Portland faisait du « Hack-a-Simmons » en fin de match, en plus de poser de bons écrans, de créer de bons décalages pour ses coéquipiers et de maintenir un danger sur les défenseurs de Portland, en restant près du cercle. Très encourageant, donc.

✅ Anfernee Simons et Shaedon Sharpe. Avec leurs 44 points en cumulé, les pépites des Blazers ont sans doute été les deux meilleurs joueurs de Portland cette nuit, brillant chacun dans une mi-temps : la première pour Sharpe et la deuxième pour Simons. Il fallait bien ça pour épauler puis compenser la maladresse de leur franchise player, Damian Lillard, même si la bonne prestation du duo Simons/Sharpe, à la fois très agressif en attaque et en réussite de loin, n’a finalement pas été récompensée par une victoire.

⛔ La deuxième mi-temps de Damian Lillard. Séduisant en première période, « Dame » a ensuite complètement perdu son rythme (et donc son shoot) une fois revenu des vestiaires. Résultat des courses : il termine peut-être en double-double, mais à seulement 8/24 aux tirs et 3/12 à 3-pts. Phagocytant parfois un peu trop le jeu de Portland, en voulant faire la décision par lui-même, au lieu de laisser par exemple un Anfernee Simons surfer sur sa belle dynamique offensive de la deuxième mi-temps.

⛔ Jerami Grant. Comme Damian Lillard, l’ailier de Portland a beaucoup forcé en attaque aujourd’hui et, ce, dans chaque mi-temps. Pourtant sur une superbe dynamique depuis plusieurs jours, il n’est finalement jamais parvenu à trouver son rythme et ses positions préférentielles, accumulant les ratés et les choix douteux. L’ancien joueur de Detroit pourra au moins se « consoler » en se disant qu’il a fait de son mieux en défense sur Kevin Durant, même si celui-ci termine à 35 points…

⛔ Edmond Sumner. Inexistant en première mi-temps (0 point en six minutes, sans la moindre tentative de tir), le combo-guard des Nets n’a pas été réutilisé par son coach après la pause. Celui-ci lui a ainsi préféré un Ben Simmons enfin aperçu à son avantage des deux côtés du parquet et, avec le retour annoncé de Kyrie Irving, il se pourrait bien que Sumner retrouve un rôle de remplaçant, voire de joueur au bout du banc, dans les prochains jours.

LA SUITE

Portland (10-5) : réception de Utah, dans la nuit de samedi à dimanche (04h00).

Brooklyn (7-9) : réception de Memphis, dans la nuit de dimanche à lundi (01h00).