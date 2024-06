Les Lakers reboostés par une séance vidéo

« Je crois que les choses vont dans la bonne direction. C’est tout ce qu’on peut demander. » Tels sont les mots de Russell Westbrook en référence à la situation des Lakers, scotchés à la 14e place de leur conférence mais qui ont le mérite d’avoir remporté leur dernier match, dimanche face aux Nets.

La veille de cette rencontre, le samedi, les Californiens avaient suivi une banale session vidéo. Moins banale qu’à l’accoutumée car les hommes de Darvin Ham restaient alors sur cinq défaites de suite, et deux petites victoires en douze rencontres.

« On a eu les conversations qu’une équipe à deux victoires et dix défaites devait avoir. Sur ce que chaque joueur peut faire de mieux, ce qu’on allait faire de mieux collectivement. Le staff, le personnel médical, tout le monde. On voulait résoudre le problème avant le match de Brooklyn. Et ça a marché pour nous », rapporte Anthony Davis.

Ce dernier aurait pu ajouter que cet échange avait particulièrement bien « marché » pour lui personnellement. Parfois oublié depuis le début de saison, l’intérieur a signé l’un de ses meilleurs matchs depuis qu’il porte le maillot des Lakers avec 37 points (15/25 aux tirs) et 18 rebonds. Face à des Nets qui, il faut le rappeler, n’étaient pas dans la meilleure des formes non plus et n’avaient pas les armes intérieures pour lutter.

Pas de mauvaise idée

Il faut tout de même croire que cette réunion, durant laquelle LeBron James, Russell Westbrook, Patrick Beverley ou « AD » ont pris la parole, a été bénéfique pour le groupe.

« Tout le monde intervient. Il n’y a pas de mauvaise idée. La seule mauvaise idée est de ne pas avoir d’idée. On participe tous ensemble. Personne ne s’en prend aux autres, il s’agit de s’attaquer à ce qu’on peut faire mieux, les erreurs. Comment peut-on être meilleurs, un meilleur groupe », poursuit Darvin Ham.

Anthony Davis parle d’un moment marqué par « beaucoup d’émotions ». « Les gars ont exprimé leurs opinions. Avec quelques accrochages mais c’était dans le but d’essayer de s’améliorer. Même s’il y avait des discussions animées, c’était : ‘OK, j’entends ce que tu dis, tu entends ce que je dis. Donc quelle est la solution ?’ Au lieu de se confronter constamment. C’était donc un bon dialogue », qualifie l’intérieur qui avait pointé du doigt les choix de Russell Westbrook dans la défaite face aux Kings.

Avec la réception des Pistons vendredi, puis des Spurs dimanche, les Lakers ont deux belles occasions devant eux de montrer à quel point cette session leur a fait du bien.