Avec un énorme Anthony Davis, les Lakers se relancent (enfin) face aux Nets

Sur une série de cinq défaites de rang avant cette rencontre, les Lakers avaient de quoi trembler au moment d’affronter les Nets, certes en back-to-back mais particulièrement en forme depuis la fameuse suspension de Kyrie Irving (quatre victoires en cinq matchs). D’autant plus en l’absence de LeBron James, qui se remet toujours de sa blessure contractée aux adducteurs.

Pourtant, les « Purple & Gold » ont sans doute livré leur meilleure prestation de la saison pour venir à bout, avec la manière, des coéquipiers de Kevin Durant (31 points, 9 rebonds, 7 passes). Le tout sans jamais courir après le score !

Un succès autoritaire et convaincant, marqué du sceau d’Anthony Davis, absolument monstrueux dans la peinture pour porter tout le collectif californien : 37 points et 18 rebonds ! Ne reste désormais plus qu’à capitaliser là-dessus…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Anthony Davis, roi de la peinture. Auteur de son meilleur match de la saison, « AD » a tout simplement massacré la raquette des Nets aujourd’hui, sans jamais baisser d’intensité ou être oublié par ses coéquipiers au fil de la partie (et c’est à souligner). Dominateur au rebond, arrachant par exemple une multitude de secondes chances (10 rebonds offensifs !), il s’est en prime permis d’agresser sans arrêt et proprement ses défenseurs (15/25 aux tirs, 7/7 aux lancers), incapables de l’empêcher de recevoir le ballon ou de trouver ses positions préférentielles en attaque, notamment près du cercle. Monstrueux, et à réitérer.

— Toujours pas de LeBron/Durant… Quatre ans. Cela fait bientôt quatre ans, soit depuis le mois de décembre 2018, qu’il n’y a pas eu de duel entre LeBron James et Kevin Durant, en raison des blessures de l’un puis de l’autre. Encore gêné aux adducteurs, le « King » a ainsi dû zapper cette rencontre face à « KD » et les Nets, mais il a surtout dû apprécier le visage affiché par les siens en son absence. Désormais, il pourra profiter du fait que les Lakers ne rejoueront pas avant vendredi pour se reposer et, pourquoi pas, retrouver les parquets.

TOPS/FLOPS

✅ Kevin Durant. Quatorzième match consécutif à 25 points et plus pour démarrer la saison, et c’est à peu près tout ce qu’il faut retenir de la prestation de « KD ». Celui-ci aura tout de même été le seul joueur des Nets à briller dans cette partie, mais il a cependant fallu attendre la seconde période pour le voir enfin à son avantage. Instiguant ce 16-3 en fin de troisième quart-temps, qui a ramené Brooklyn à -3 à douze minutes de la fin, après que Russell Westbrook l’a titillé et défié. Un coup de chaud isolé, car la franchise new-yorkaise s’est ensuite effondrée dans le dernier acte…

✅ Lonnie Walker IV et Austin Reaves. Comme face aux Kings vendredi soir, la paire Walker IV (25 points) — Reaves (15 points) a proposé de très belles choses, aux côtés d’Anthony Davis et Russell Westbrook. Agressifs et en confiance, au-delà de leur implication défensive, les deux arrières des Lakers ont sanctionné la défense des Nets dès qu’elle leur a laissé l’occasion de le faire. Sans LeBron James, Darvin Ham les responsabilise davantage et ils répondent pour le moment présent. Comme quand il a fallu hausser le ton pour réussir un run de 13-0 et achever Brooklyn, dans le quatrième quart-temps.

✅⛔ Russell Westbrook. Comme souvent, le meneur des Lakers (14 points, 6 rebonds, 12 passes) a alterné le bon et le moins bon en sortie de banc. Le bon, quand il a apporté une étincelle bienvenue à son équipe, avec son énergie et son agressivité (5/6 aux lancers) ou ses nombreuses offrandes pour ses coéquipiers. Le moins bon, quand il a gâché pas mal de munitions au shoot (4/15, dont 1/6 à 3-pts) ou avec le ballon (4 pertes de balle). La bonne nouvelle pour la franchise californienne, c’est que le bon a pris le dessus sur le moins bon, ce soir.

⛔ Brooklyn. Outre Kevin Durant, qui a quand même eu besoin d’une mi-temps pour se mettre en route, les autres joueurs des Nets ont plus ou moins déçu cette nuit. En back-to-back, ils n’ont pas montré le même visage que celui qu’ils affichent depuis cinq matchs et, ce, de chaque côté du parquet. Pris à la gorge d’entrée, les hommes de Jacque Vaughn ont couru après le score pendant toute la soirée, sans jamais vraiment parvenir à rivaliser durablement avec ces Lakers. Après tout, peut-être que le fait qu’ils aient passé leur samedi soir à Los Angeles a eu des répercussions sur leur démarrage raté…

⛔ Patrick Beverley et Kendrick Nunn. Les matchs se suivent et se ressemblent pour le duo Beverley/Nunn, incapable d’apporter efficacement et régulièrement —pour ne pas dire tout court— en attaque. À eux deux, ils ont ainsi cumulé… 2 points en 36 minutes, à 1/9 aux tirs (dont 0/7 à 3-pts). Une nouvelle sortie horrible de la part des combo-guards des Lakers, et notamment de Nunn, car Beverley a au moins eu le mérite de se donner en défense, face à Kevin Durant…

LA SUITE

Los Angeles (3-10) : réception de Detroit, dans la nuit de vendredi à samedi (04h30).

Brooklyn (6-8) : déplacement à Sacramento, dans la nuit de mardi à mercredi (04h00).