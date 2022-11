Josh Giddey et Shai Gilgeous-Alexander s’amusent avec la défense des Knicks

Affiche discrète mais horaire très sympathique pour finir la semaine, avec ce Knicks – Thunder au Madison Square Garden, à midi heure de New York, et 18h en France. Un match entre deux équipes inconsistantes depuis le début de la saison, qui avaient gagné leur dernier match et cherchent donc à enchainer. Et si les matchs du dimanche soir sont très rarement de très bonne facture, celui-ci a fait exception, du moins pour les fans du Thunder, puisque le spectacle a été au rendez-vous.

En effet, au terme d’un très gros match d’attaque (280 points marqués), le Thunder s’est aisément imposé (145-135), sous l’impulsion d’un Shai Gilgeous-Alexander qui n’a toujours pas enlevé son pied de l’accélérateur depuis le début de la saison (37 points, 5 rebonds, 8 passes, 3 interceptions et 2 contres), et du triple-double de Josh Giddey (24 points, 10 rebonds et 12 passes).

Malgré une énorme entame, avec ce premier quart-temps à 48 points marqués à 65% aux tirs, les Knicks se sont violemment effondrés par la suite, à cause d’une défense très franchement pathétique. A l’image des deux quart-temps suivants, le deuxième et le troisième, durant lesquels ils ont encaissés 43 points, respectivement à 70% et 71% aux tirs, pour le Thunder…

En résumé, une défaite très embarrassante pour les Knicks, qui repassent dans le négatif au bilan, avant de s’embarquer dans un « road-trip » particulièrement périlleux sur la côte Ouest ces prochains jours (Jazz, Nuggets, Warriors, Suns puis à nouveau Thunder).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un premier quart-temps historique pour les Knicks. Avec 48 points marqués à 20/31 aux tirs (65%), et 9 des 10 joueurs entrés en jeu qui ont marqué, les Knicks ont effectivement signé un quart-temps littéralement historique, puisqu’il s’agit d’un record de franchise. Jamais dans son histoire le club de Manhattan n’avait marqué autant de points en 12 minutes (précédent record à 45 points), mais la défaite vient malheureusement tout gâcher. Difficile effectivement d’y voir autre chose qu’un simple record finalement anecdotique dans ce contexte, puisque les Knicks, piétinés après le premier quart-temps, ont pris feu à l’entame pour rien…

TOPS & FLOPS

✅ Shai Gilgeous-Alexander & Josh Giddey. A la baguette d’une attaque très fluide, qui a inscrit 145 points à 62.5% aux tirs (17/31 à 3-points), les deux meneurs ont torturé la défense des Knicks. Le Canadien a compilé 37 points en 22 tirs, quand l’Australien, davantage « playmaker », s’offre un triple-double (24 points, 10 rebonds et 12 passes) et le meilleur +/- du match (+15). La paire est le présent et le futur du club d’OKC, et s’impose de plus en plus comme un des meilleurs duos d’arrières de toute la ligue, plus largement.

✅ Cam Reddish. Même si Jalen Brunson ou bien Immanuel Quickley ont aussi fait bonne figure dans ce marasme collectif, c’est l’ancien ailier de Duke qui mérite le plus d’être mis en lumière. Devenu titulaire depuis quatre matchs après avoir obtenu la confiance de Tom Thibodeau dans un rôle défensif, Cam Reddish continue de montrer son meilleur visage. Ce soir, c’est avant tout en attaque qu’il a brillé, avec 26 points à 10/17, mais aussi 3 rebonds, 2 passes et 4 interceptions.

⛔️ RJ Barrett. Triste match pour le joueur canadien, invisible en attaque avec 4 points en 10 tirs. Pour ne rien arranger, il a perdu 2 ballons et a commis 4 fautes. Même piteux bilan pour Evan Fournier (0 point en 20 minutes).

⛔️ La défense des Knicks. Les maux sont très profonds, dans la défense des Knicks. Les pensionnaires du Madison Square Garden ont autorisé leurs adversaires à shooter à 62.5% de réussite sur 88 tirs, dont 55% derrière l’arc (17/31). Constamment en retard sur les tirs extérieurs, naïfs dans la peinture avec une hasardeuse défense en « drop » alors que Shai Gilgeous-Alexander sectionnait la raquette de toutes parts, les Knicks ont été horribles en défense, tout simplement. En cela, le retour prochain de Mitchell Robinson est une très bonne nouvelle…

LA SUITE

– Knicks (6v-7d) : déplacement dans l’Utah, dans la nuit de mardi à mercredi (03h00)

– Thunder (6v-7d) : « back-to-back » à Boston (01h30)