Cam Reddish a gagné la confiance de Tom Thibodeau

Bien malin était celui qui durant l’intersaison pouvait prédire le rôle de Cam Reddish, pour cette saison 2022/23. Arrivé en cours d’exercice 2021/22 mais stoppé dans son élan par une blessure à l’épaule droite, l’ancien Dukie, de son propre aveu début octobre, était totalement dans le flou quant à son utilisation dans la rotation des Knicks.

Près de trois semaines et une dizaine de matchs plus tard, l’ailier de 23 ans a la réponse à ses interrogations : il fait pleinement partie de la rotation de Tom Thibodeau, qui lui donne près de 21 minutes par match en moyenne.

« Je n’avais pas vraiment d’attentes [avant la saison] » a-t-il ainsi déclaré ce lundi, avant la victoire des Knicks sur le parquet des Wolves. « Pour être honnête, je ne savais pas à quoi m’attendre. Mais j’ai toujours bossé dur, depuis que je suis arrivé à New York. »

Passé titulaire grâce à sa défense

D’abord utilisé comme la principale rotation sur les postes extérieurs, en relais d’Evan Fournier et RJ Barrett pendant que Quentin Grimes soignait son pied en début de saison, Cam Reddish a ensuite intégré le cinq majeur aux côtés de son ancien coéquipier à Duke, prenant alors la place du Français, plombé par ses limites défensives.

Car c’est effectivement en défense que le natif de Pennsylvanie, un attaquant naturel depuis toujours, plaide sa cause auprès de « Thibs » depuis le début de la saison. Avec moins de 8 points marqués en moyenne, il délaisse en effet le « scoring » à Jalen Brunson, Julius Randle ou encore RJ Barrett, pour s’essayer à un rôle de spécialiste défensif dans lequel il est une agréable surprise jusqu’à maintenant.

« C’est un contexte différent de celui auquel j’étais habitué toute ma vie » ajoute-t-il. « Mais il faut être prêt à tout faire quand on nous donne une opportunité. Dès que je suis sur le terrain, j’essaie de faire sentir ma présence. »

Et puisque les Knicks vont mieux, avec notamment deux bonnes victoires à Philadelphie et Minnesota pour relancer la machine après une série de trois défaites de suite (Milwaukee, Cleveland et Atlanta), il y a fort à parier que Tom Thibodeau va continuer de miser sur la présence d’un Cam Reddish plus motivé que jamais dans son cinq majeur.

« Ça a été un parcours chaotique, et je continue de bosser à fond. Je n’ai pas le sentiment d’avoir encore prouvé quoi que ce soit, donc chaque match est une opportunité de prouver ma valeur, des deux côtés du terrain » conclut-il ainsi. « Je donne tout sur le terrain, sans penser à toutes ces choses que je ne peux pas contrôler. »