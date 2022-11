Evan Fournier : « Faire de mon mieux avec ce qu’on me donne »

Pour la deuxième fois de suite, Evan Fournier était sur le banc au démarrage du match entre les Knicks et les Celtics. Auparavant, le Français s’était exprimé sur sa sortie du cinq de départ. Fataliste.

« C’est comme ça. C’est ma 11e année dans la ligue » avait-il expliqué. « Donc je sais qu’il peut se passer beaucoup de choses. On le voit chaque année. L’an dernier avec Kemba (Walker). Je vais faire de mon mieux avec ce qu’on me donne, pour essayer de peser sur les victoires et être un bon coéquipier. C’est tout ce qu’on peut demander. Juste faire de mon mieux. Être un professionnel et gérer tout ça à partir de là. En faisant mon travail. »

Evan Fournier estime ainsi que Tom Thibodeau « n’a pas à se justifier, il a pris une décision. » Le coach préfère en effet se passer du shoot du Français, qui a battu le record (241) de 3-points de la franchise l’an passé, pour faire confiance à des défenseurs (Quentin Grimes, Cam Reddish) plus solides aux côtés de Jalen Brunson.

« Rien ne change vraiment pour l’approche du match » assure en tout cas le Français. « C’est la même approche. Vous devez faire de votre mieux avec ce qui vous est donné. C’est tout. »

La seule chose qui change vraiment pour Evan Fournier, c’est qu’il jouera désormais davantage ailier qu’arrière.

« C’est ce que je vais devoir découvrir avec le temps. Donc je ne peux pas vous le dire tout de suite », indique-t-il ainsi sur son changement de rôle. « Il est évident que je vais jouer avec des joueurs différents. Je vais très probablement davantage jouer ailier maintenant, au lieu d’arrière. Donc il y aura certainement différentes choses… Je vais être à des endroits différents et je vais être face à des joueurs plus grands. »