Les Celtics en état de grâce

Jouer au Madison Square Garden inspire toujours les joueurs, et il arrive que cette motivation soit collective. Cette nuit, les Celtics y ont battu un record de franchise avec 27 réussites à 3-points, à 66% aux tirs ! Un déluge qui a fini par écœurer les Knicks, battus 133-118 dans leur salle. Pour Marcus Smart, c’est la récompense d’un collectif intact et d’une confiance inébranlable dans le groupe.

« C’était incroyable. Le coach nous a simplement dit : ‘Ne vous fatiguez pas, nous jouons comme il faut.’ Je pense que tous les entraîneurs répètent cela, mais le voir en action est une chose magnifique… C’est bien pour nous. C’est bien pour nos joueurs de mettre leurs tirs. C’est bien pour l’équipe de voir ce qu’on peut réaliser quand on joue comme ça. On doit continuer de se dire ça, et continuer de travailler. »

Le plus beau dans ce record, c’est qu’il est la conséquence d’une belle circulation de la belle avec 30 passes décisives. En back-to-back, les Celtics ont frappé d’entrée, et ils ont ensuite pu gérer les tentatives de comeback de Knicks impuissants.

« Cela fait beaucoup de 3-points » constate RJ Barrett. « Parfois, une équipe a la main chaude, et c’est difficile de battre une équipe qui en met 27. Mais on s’est battu, et on ne pouvait rien faire de plus. »

Sam Hauser, le nouveau sniper maison

Privés de ses deux intérieurs titulaires (Robert Williams et Al Horford), les Celtics avaient donc misé sur le tir extérieur, et les neuf joueurs entrés en jeu inscrivent au moins un panier primé. Parmi eux, il y a Sam Hauser qui signe son meilleur match en carrière avec 17 points, à 5 sur 8 de loin.

« Une fois que vous mettez les deux premiers, cela débloque un peu les choses » réagit l’invité surprise de l’effectif de Boston. « Clairement, j’étais en confiance, je commence à me sentir à l’aise, à mieux connaître ces gars et à savoir où je dois me placer. Je vais donc continuer à jouer avec eux et faire ma part du travail. »

Et quand on a Jayson Tatum comme premier supporter, c’est beaucoup plus facile de se sentir en confiance. « Je lui ai dit : ‘Sam, tu joues désormais au basket. Sam, je ne sais pas si tu aurais fait ça la saison dernière' » raconte l’ailier vedette des Celtics. « Je pense que ça prouve combien il s’est donné à fond pendant l’été pour décrocher cette opportunité et en tirer le meilleur. »

Signé sur le fil pour compenser l’absence de Danilo Gallinari, Sam Hauser tourne à 6.4 points de moyenne avec un beau 55% dans les tirs à 3-points.