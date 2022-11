Ja Morant et les Grizzlies en total contrôle face aux Wolves

Grizzlies et Wolves se retrouvaient pour la première fois depuis leur affrontement lors des derniers playoffs. Et comme lors de ce premier tour, les événements ont tourné à l’avantage des premiers, tranquilles vainqueurs de la franchise du Minnesota (114-103). Cette rencontre vient confirmer les dynamiques collectives respectives, à savoir le bon rythme de victoires des Grizzlies et la totale méforme des Wolves.

Rudy Gobert a inscrit le premier panier du match, en « alley-oop », sur une passe d’Anthony Edwards. Les visiteurs n’ont ensuite plus mené au score de toute la rencontre. Les hommes de Chris Finch ont couru après les locaux tout le long, en comptant trois possessions de retard après une première période très offensive (72-63).

Et lorsque le rythme s’est largement ralenti par la suite, Minnesota n’a pas su faire douter des Grizzlies dont le plan de jeu a été mieux exécuté. Beaucoup plus sérieux en défense en seconde période, les locaux ont démarré le dernier quart-temps avec une marge encore plus confortable (96-84). Une avance que Ja Morant et les siens vont gérer avec brio pour s’imposer sans se faire peur.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La maîtrise des Grizzlies. Contraste saisissant entre le second quart-temps où les deux équipes ont inscrit 72 points contre seulement… 37 en cumulé dans le quatrième. L’explication ? La volonté de Ja Morant et des Grizzlies d’imposer un rythme très lent pour développer leur attaque sur jeu placé. Avec une envie manifeste de faire tourner le chrono, sur les remises en jeu après panier encaissé par exemple et sur les remontées de balle. Minnesota n’a pas vraiment aimé jouer sur ce faux rythme.

– Domination dans la raquette. Malgré la présence des tours jumelles Rudy Gobert – Karl-Anthony Towns, encore gênés par les fautes tous les deux, les Wolves ont été dominés dans la raquette. En captant deux fois plus de rebonds offensifs, et en dominant globalement ce secteur, les Grizzlies ont signé leur nouveau record de saison sur les points inscrits en seconde chance. Maladroits à 3-points, ils ont surtout marqué 16 points de plus que les Wolves dans la raquette adverse (62-46).

– Les Wolves dans le dur… Alors que Memphis se maintient dans le trio de tête à l’Ouest, Minnesota occupe une triste 12e place dans sa conférence. C’était déjà leur sixième défaite en sept rencontres. À voir s’ils vont pouvoir réagir à Cleveland dimanche. Pour le match suivant, à Orlando, ce sera interdiction absolue de perdre pour eux.

TOPS/FLOPS

✅ Ja Morant. Alors que le « KAT » vient de manquer un tir près du cercle et râle auprès des arbitres car il n’a pas obtenu le coup de sifflet, Ja Morant ne se pose pas de question : il attaque l’intérieur des Wolves main gauche et termine main droite après une contorsion en l’air, en provoquant surtout la sixième faute de Karl-Atnhony Towns. Cette action à trois minutes de la fin résume bien leur soirée respective. Malgré beaucoup de déchets à 3-points, le meneur a encore été le catalyseur pour son équipe.

✅ Anthony Edwards. L’arrière avait prévenu que les Wolves allaient réagir sur ce parquet où ils avaient disputé ce premier tour perdu. À défaut d’une réaction collective, Anthony Edwards a rassuré sur le plan personnel après deux dernières sorties très moyennes. Propre au tir, il a terminé avec le seul +/- positif… de toute son équipe.

⛔ D’Angelo Russell. Cela commence à sentir vraiment mauvais pour lui. Étant l’une des interrogations de cette saison, le meneur est passé à côté de sa rencontre. Signe qui ne trompe pas, Chris Finch a préféré se passer de lui dans les derniers instants, pour faire confiance à Kyle Anderson à la mène.

⛔ Jaylen Nowell. Plus productif cette saison, l’arrière remplaçant ne brille pas par sa régularité cette saison. Nouvelle illustration avec cette sortie vraiment manquée (1/7 au tir) durant laquelle son équipe a encaissé 16 points de plus lorsqu’il était en jeu, en 11 minutes à peine…

LA CÉLÉBRATION DES GRIZZLIES

LA SUITE

Grizzlies (9-4) : déplacement à Washington, dimanche.

Wolves (5-8) : déplacement à Cleveland, dimanche.