Donovan Mitchell certain de pouvoir tenir son rythme actuel sur toute la saison

Donovan Mitchell est revenu sur son été mouvementé, la star du Jazz ayant été au cœur des rumeurs durant l’intersaison pour finalement atterrir à Cleveland, où il réalise un gros début d’exercice.

Interrogé par The Athletic, l’arrière a d’abord évoqué les raisons pour lesquelles il s’est si bien adapté au collectif de JB Bickerstaff, et lui a permis de franchir ce cap qui fait des Cavaliers un prétendant légitime au Top 4 à l’Est.

« Quand je regarde le joueur que j’ai été durant ma carrière, je dirais que je suis un gars qui pouvait scorer. Mais je m’affirme à un autre niveau défensivement maintenant. Le fait d’avoir un autre arrière dominant comme Darius Garland, qui peut scorer 30 points n’importe quand, et aussi Caris LeVert qui peut faire pareil, ça enlève un peu de pression et permet d’être plus impliqué défensivement, d’avoir de l’énergie. À côté de ça, mes coachs et mes coéquipiers me permettent d’être moi-même. J’ai scoré sur les derniers matchs, mais j’ai aussi fait des passes, j’ai été un leader », a-t-il déclaré. « Ça a été une bonne chose de pouvoir venir ici, dans un groupe où nous avons les mêmes intentions. L’année dernière, je n’ai pas joué mon meilleur basket. J’ai connu la pire série de playoffs de ma carrière. Donc ça fait mal, d’être sorti tôt. Et ici, ils ont terminé une semaine et demie avant moi (en play-in), donc ils ont le même sentiment. Ils ont le même appétit ».

Parti pour durer ?

Honnête, il a également abordé sa position durant l’intersaison, en glissant avoir essayé d’être le plus ouvert d’esprit possible au fil du processus, tout en concédant que Cleveland ne faisait pas partie de ses priorités.

« Ce n’était pas l’une des équipes qui étaient sur mon radar », a-t-il lâché. « Mais je me suis juste dit : ‘Écoute, j’irai où j’irai’. Si c’est de retour au camp d’entraînement d’Utah, je suis prêt. J’ai pris l’été pour me dire : ‘J’ai joué comme une merde pendant les playoffs’. Je n’étais pas au mieux de ma forme et je veux retrouver le top de ma forme, où que ce soit. Où que je sois : à New York, Brooklyn, Toronto, OKC ou Utah ».

Parti sur de grosses bases au niveau individuel, dans le Top 4 des meilleurs scoreurs de la ligue, avec une adresse à 3-points insolente (43.4% de réussite) et plus de six passes décisives par match, Donovan Mitchell s’est posé en candidat pour le titre de MVP.

Mais pour faire la différence, il sait que son équipe devra faire partie des meilleures dans sa conférence.

« Je le pense vraiment », a-t-il répondu au sujet de sa capacité à tenir ce rythme sur la durée de la saison régulière. « Je crois en moi, j’ai confiance en moi. Mais au bout du compte, j’ai mis 30 points lors des deux derniers matchs (contre les Clippers et les Kings), et nous n’avons pas gagné. Donc ça ne vaut rien. C’est là où j’en suis en ce moment (…). Si on gagne, tout le reste roulera. J’ai le sentiment d’être l’un des meilleurs joueurs de la ligue, et on a deux des meilleurs joueurs défensifs de la ligue (Jarrett Allen et Evan Mobley), deux gars qui peuvent être dans la « All-Defensive Team », Darius Garland qui est un All-Star, tellement d’éléments à côté de moi qui font qui si on s’occupe de ce qu’on doit faire, tout le reste suivra ».