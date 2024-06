Même sans Chris Paul, ces Suns ont de la ressource

Face à des Wolves qui ne cessent de décevoir (cinq défaites en six matchs), les Suns ont tenu leur rang et fait le nécessaire pour rester au contact du Jazz au sommet de la conférence Ouest. La nuit dernière, ils étaient pourtant privés de leur maestro, Chris Paul, blessé au talon mardi soir face aux Sixers.

Mais, en l’absence de « CP3 », les hommes de Monty Williams ont pu compter une nouvelle fois sur un super Devin Booker (32 points, 10 passes), parfaitement épaulé par Mikal Bridges (31 points, 9 rebonds, 5 passes, 4 interceptions) et Cameron Payne (23 points, 6 rebonds, 8 passes).

Une prestation aboutie collectivement, et notamment offensivement (31 passes décisives sur 47 paniers, avec une adresse de 49% aux tirs et 46% à 3-pts), qui a évidemment eu le don de ravir l’arrière All-Star.

« C’est ce que nous soutenons en permanence : jouer un bon style de basket », expliquait Devin Booker. « Nous avons beaucoup de joueurs talentueux dans l’équipe. Il y a de très bons joueurs qui n’ont pas la chance de jouer habituellement mais qui sont désormais dans la rotation. Donc tout le monde profite des opportunités. »

L’efficacité comme mot d’ordre

Cameron Payne étant sans doute celui qui a le plus profité de l’opportunité. Sans Chris Paul, il a ainsi intégré le cinq de départ de Phoenix et livré son meilleur match de la saison. Faisant (presque) oublier son meneur All-Star par moments, avec sa capacité à pousser la balle et organiser l’attaque, tout en propreté (aucune perte de balle).

« Je me suis bien senti, je prends chaque match comme ils viennent », livrait-il, concernant sa performance. « [J’ai pu aller] dans la peinture, attaquer le cercle, utiliser ma rapidité. […] J’ai donné le ton et pris soin du ballon. En sortie de banc, je perdais quelques ballons, mais ça n’a pas été le cas [hier] soir, c’était l’une de mes préoccupations. Je tenais à être efficace, sans perdre de ballon. En plus de me battre, d’aider mes coéquipiers, de mettre en place l’attaque et de défendre sur les grands ou les petits. »

Quant au très efficace Mikal Bridges (12/20 aux tirs), qui s’est imposé comme le principal lieutenant de Devin Booker contre Minnesota, si ce n’est plus dans les premier (13 points) et dernier (10 points) quarts-temps, il a su se montrer « agressif » grâce à ses coéquipiers qui l’ont « bien trouvé ».

« Il est incroyable », jugeait carrément à son sujet Devin Booker. « Il ne cesse de s’améliorer et c’est l’aspect le plus impressionnant chez lui. La confiance est là, l’agressivité aussi et il fait le travail de chaque côté du terrain. C’est ça le plus important. »

Pour autant, Devin Booker avait tout de même une petite remarque à faire à son infatigable coéquipier (320 matchs d’affilée) : « Il shoote beaucoup trop et ne passe pas suffisamment la balle… », s’amusait l’homme aux près de 28 points, 4 rebonds et 6 passes de moyenne…