Anthony Edwards prône l’urgence, Karl-Anthony Towns la patience

Retour de Rudy Gobert, absences conjuguées de Chris Paul et Cam Johnson en face… Les Wolves avaient plusieurs facteurs favorables de leur côté au moment de ce recevoir les Suns, dans l’optique d’effacer leur défaite subie à domicile face aux Knicks. Tentative de rédemption complètement ratée car les joueurs du Minnesota ont perdu après avoir compté jusqu’à 27 points de retard.

Cette défaite inquiéterait moins s’il ne s’agissait pas de la cinquième sur les six dernières rencontres, et la septième en douze matchs au total. Actuellement 10e de leur conférence, les Wolves sont encore très loin des aspirations évoquées en début de saison, liées à l’arrivée de Rudy Gobert. Sauf que ces Wolves n’ont « pas encore gagné le droit d’être considérés comme une bonne équipe ou quelque chose du genre », rappelle à l’ordre Chris Finch.

Alors que son équipe s’apprête à prendre la route pour une série de quatre matchs à l’extérieur (Memphis, Cleveland, Orlando et Philadelphie), le technicien estime que sa formation a des choses à « prouver ». « Je crois que c’est une sorte de piqûre de rappel pour nous tous et qu’on doit avancer étape par étape », poursuit-il.

Auteur d’une toute petite sortie à 11 points (3/7 aux tirs seulement) et 8 rebonds, avec trois fautes commises dès le premier quart-temps, Karl-Anthony Towns semble être du même avis. Transformer les Wolves d’une simple équipe de playoffs à un candidat au titre ne peut pas se faire du jour au lendemain.

« Vous verrez l’équipe dont tout le monde a parlé tout l’été »

« Tout le monde dans la ville est super excité. La ligue entière a fini par adhérer à la culture du Minnesota. Et puis on a pondu des trucs qui ne fonctionnaient pas et tout le monde s’est dit : ‘Oh mon Dieu, c’est reparti’ », juge l’intérieur, avant de s’adresser directement aux fans : « Soyez patients. On a de supers gars dans ce vestiaire, des professionnels. Et on a de supers athlètes et évidemment beaucoup de talent. Quand on assemblera ça et qu’on le fera à une cadence élevée, vous verrez l’équipe dont tout le monde a parlé tout l’été. »

Telle est la promesse d’une équipe qui avait déjà connu un départ médiocre la saison passée, avec seulement quatre victoires en treize matchs, avant de se remettre sur le droit chemin. Mais les attentes de l’époque n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle Anthony Edwards tient un tout autre discours : « Il n’y a plus de temps à perdre. L’heure est venue. On doit y aller. On va renverser la vapeur à Memphis, c’est sûr. Je pense que Memphis va nous faire sortir de nos gonds. »

Ce prochain match dans le Tennessee marquera le premier affrontement entre les deux équipes depuis le premier tour perdu par les Wolves face aux Grizzlies, lors des derniers playoffs. Cette rencontre sera peut-être aussi l’occasion pour Anthony Edwards de repartir de l’avant après deux sorties très moyennes. Cette nuit, trop occupé à se plaindre auprès des arbitres, l’arrière n’a inscrit que 11 points à 4/12 aux tirs.

« Je vais être meilleur, (ce genre de match) arrive. Des coups de moins bien, des jours où je ne peux pas rentrer de tirs, où je n’arrive pas à me lancer. Ça ne durera pas éternellement, je peux vous le promettre ».