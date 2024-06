Malgré ses grosses performances, Bennedict Mathurin reste le sixième homme des Pacers

On parle beaucoup, et à juste titre, des performances de Paolo Banchero, notamment salué par Draymond Green, et qui tourne à 23.5 points de moyenne depuis le début de saison. Mais un autre rookie est très impressionnant offensivement, peut-être même plus encore, c’est Bennedict Mathurin.

Pourquoi « peut-être » ? Parce que contrairement à l’intérieur du Magic, l’arrière d’Indiana n’est pas titulaire et il joue cinq minutes de moyenne de moins que l’ancien de Duke. Malgré ça, il tourne à 20.4 points par match à 46% de réussite au shoot et 43% à 3-pts.

De superbes prestations donc, et comme Chris Duarte s’est blessé et sera bloqué à l’infirmerie pour quatre à six semaines, Bennedict Mathurin avait clairement le profil pour prendre sa place dans le cinq majeur. Mais Rick Carlisle a préféré y mettre un autre débutant, Andrew Nembhard. Est-ce pour cela qu’il a manqué son match contre les Pelicans, en compilant seulement 8 points à 25% au shoot… ?

« Il sera d’accord avec ça : c’était son plus mauvais match de la saison. Il n’a pas été aussi adroit qu’il ne l’aurait voulu », explique Tyrese Haliburton à l’Indy Star. « J’étais curieux de savoir comment il allait répondre à ça. Je suis sûr que ce match le rongeait de l’intérieur. »

« Il sera titulaire un jour, c’est assez clair. Mais il ne faut pas brûler les étapes »

La réponse de l’ancien d’Arizona fut sanglante : 23 points (8/10 au shoot, 5/6 à 3-pts) en seulement 13 minutes en première période contre les Nuggets !

« Son deuxième quart-temps fut spectaculaire », constate Rick Carlisle, face aux 18 points de son joueur dans cet acte. « Ce qui m’impressionne chez lui, c’est qu’il est imperturbable, et c’est rare chez les jeunes joueurs. Il ne baisse pas la tête, il continue de jouer. Il a foi en ses capacités. C’est un attaquant. »

Ce « tueur » comme le décrit son coéquipier Isaiah Jackson termine avec 30 points (10/17 au shoot et 6/9 derrière l’arc) dans la courte défaite des Pacers contre Denver. Avec ses performances, ne mérite-t-il pas désormais d’intégrer le cinq majeur ?

« C’est la meilleure des solutions pour l’équipe », répond le coach sur le statut de remplaçant du 6e choix de la Draft. « Il nous donne des points en sortie de banc. Et c’est un bon moyen pour un jeune joueur d’acquérir une perspective globale du jeu. Il sera titulaire un jour, c’est assez clair. Mais il ne faut pas brûler les étapes. »

Pour l’instant, le rookie n’est pas frustré par le fait de commencer les rencontres sur le banc et de ne fouler les parquets que 28 minutes par match. « Sortir du banc, ça aide à voir comment les défenses adverses se comportent. Ça ne me dérange pas », conclut-il ainsi.