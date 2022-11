Pour Draymond Green, Paolo Banchero a déjà changé le visage du Magic

En rejoignant les vestiaires à la pause avec seulement 4 points à son compteur (1/6 au shoot), Paolo Banchero était bien parti pour vivre son premier très mauvais match en carrière, face aux Warriors. Mais le premier choix de la Draft a su réagir en seconde mi-temps.

En troisième quart-temps, il marque 12 points à 5/6 au shoot, puis ajoute 6 unités dans le dernier acte, pour conclure cette partie avec 22 points à 8/17 au shoot, 8 rebonds et 3 passes dans la victoire du Magic face aux champions en titre.

« En première période, j’étais à moitié agressif, pas assez tranchant, comme j’aurais dû l’être », reconnaît-il à Rookie Wire. « Mes coéquipiers m’ont dit de laisser ça derrière moi, que le match était long, que j’allais avoir beaucoup d’autres opportunités. Il fallait que je change mon état d’esprit, que j’attaque davantage. »

Une équipe d’Orlando « plus confiante » grâce à son intérieur

Avec ce septième match à 20 points ou plus, sur neuf joués, l’ancien de Duke a donc encore impressionné. Le meilleur marqueur des rookies cette saison (21.8 points de moyenne) assume son statut et Draymond Green lui tire son chapeau.

« C’est un bon joueur. Je suis 100% d’accord avec le fait qu’il soit le premier choix de la Draft. C’est un gamin de Seattle, et ils respirent le basket. Il est spécial. Il a mis des tirs difficiles contre nous, mais c’est pour ça qu’il a été numéro un de la Draft. »

Surtout, pour l’intérieur de Golden State, la présence et le niveau de jeu de Paolo Banchero ont déjà changé le visage de l’équipe d’Orlando.

« Cette équipe n’a pas gagné beaucoup de matches encore, mais elle se bat », juge le quadruple champion. « Quand on regarde les rencontres, ils ne sont pas largement dominés. Ils sont dans les matches et apprennent à gagner. Son comportement explique en grande partie cela. Bien sûr, il faut rendre hommage à Jamahl Mosley qui dirige tout ça, mais Paolo, avec son comportement, son amour du basket, influence les autres. Je n’ai jamais vu une équipe du Magic aussi confiante depuis six ou sept ans. Et c’est notamment grâce à lui, tout le monde peut le constater. »