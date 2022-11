Une D.O.N. Issue 4 pour les nostalgiques

Voilà un modèle qui ne manquera pas de faire jaser ! La marque aux trois bandes ne va pas briller par son sens du timing en dévoilant son dernier coloris « Utah Jazz » de la D.O.N. Issue 4. L’arrière a en effet quitté Salt Lake City cet été, mais adidas avait sans douté déjà planché sur ce coloris et a décidé d’aller au bout du « process ».

On retrouve donc une palette allant du bleu foncé au jaune en passant par le vert en hommage aux anciennes couleurs de la franchise du Jazz pour habiller l’empeigne en mesh. Des touches de noir et et blanc viennent compléter l’ensemble qui repose sur une semelle intermédiaire blanche et une semelle extérieure bleu translucide.

La date de sortie de cette D.O.N. Issue 4 pourrait être annoncée dans les prochaines semaines.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike Zoom Freak 4 Iceberg. La conception avant-gardiste de sa toute dernière chaussure signature vous propulse sur le terrain tout en vous offrant une tenue légère qui accompagne vos mouvements. Livraison et retour offert.