Pour le bien des Bulls, DeMar DeRozan sait se sacrifier

On ne change pas une équipe qui gagne. Ou dans ce cas-ci, une stratégie. Dans leur premier duel contre les Bulls, Nick Nurse et les Raptors avaient fait un choix fort et payant : bloquer à tout prix DeMar DeRozan.

Privé de Zach LaVine pour le soulager, l’arrière avait réussi à inscrire 20 points, malgré les prises à deux, mais en shootant seulement à neuf reprises et les Bulls avaient perdu.

« C’est une méga star », avait alors déclaré le coach des Raptors pour The Athletic. « On l’a stoppé et il a tout de même marqué 20 points… On a tout donné, avec tous les moyens disponibles, et pourtant, il a inscrit 20 points. »

Pour la seconde partie entre les deux équipes, Nick Nurse et ses troupes n’ont donc pas changé de tactique. Cette fois, l’ancien de Toronto avait Zach LaVine à ses côtés et surtout, il était préparé à cette défense agressive. Il a donc servi de leurre en attaque, en trouvant ses coéquipiers ouverts, et en ne forçant rien.

« Il ne s’agit pas pour moi de finir meilleur marqueur de l’équipe chaque soir, ni pour LaVine », commente DeMar DeRozan, qui a terminé avec 9 points, 7 passes décisives et seulement six shoots tentés. « Il faut jouer juste, c’est comme ça que les défenses ne sauront pas comment nous bloquer. Si on bloque LaVine ou moi, alors les autres vont faire le travail. C’est fun quand tout le monde est impliqué. Face à une défense comme ça, je ne suis pas frustré, c’est simplement une question de patience. Le plus important, c’est de gagner et s’il faut que je distribue pour cela, alors je suis d’accord. »

« Il faut que toute l’équipe soit menaçante »

Dans cette victoire de Chicago, Zach LaVine finit meilleur marqueur avec 30 points et huit joueurs, dont DeMar DeRozan donc, ont terminé avec au moins neuf unités à leur compteur.

« C’est une preuve de sa grandeur d’après moi », lance Billy Donovan, admiratif. « Car il a tout donné pour le bien de l’équipe. En faisant tourner la balle, il a trouvé LaVine et ce dernier a eu beaucoup de shoots ouverts en catch-and-shoot. Mon objectif, c’est d’espérer avoir entre cinq et sept joueurs à plus de dix points à la fin des 82 matches de la saison régulière. Il faut que toute l’équipe soit menaçante. »

Pour le coach des Bulls, c’est surtout une bonne nouvelle car s’appuyer seulement sur le duo DeRozan – LaVine, c’est prendre le risque de se retrouver à court de munitions et de solutions si les deux stars sont étouffées par la défense adverse. Ou si l’une manque à l’appel, Zach LaVine surtout, toujours aussi fragile avec son genou.

« Le joueur à côté d’eux doit faire la bonne action », annonce l’entraîneur. « On ne peut pas se reposer sur DeRozan pour qu’il marque 46 points, comme il l’a fait à Boston. Ça peut arriver certains soirs car il est très fort. Mais ce n’est pas tenable au quotidien. On a besoin de toute l’équipe. »