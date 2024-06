Joel Embiid en Equipe de France ? Rien ne bouge…

Est-ce que Joel Embiid portera le maillot de l’Equipe de France au prochain mondial, si les Bleus se qualifient, ou aux Jeux olympiques de Paris en 2024 ? Depuis que le pivot camerounais a obtenu la nationalité française, l’optimisme était de mise à la FFBB, sauf que le pivot All-Star est devenu citoyen américain il y a quelques semaines.

Interrogé par Le Parisien sur cet obstacle, Boris Diaw assure que ce nouveau passeport ne change rien.

« Il n’y a aucun développement par rapport à la dernière fois où on s’est parlé » a répondu le General Manager des Bleus. « La nationalité américaine était quelque chose d’engagé depuis pas mal de temps, plus pour des facilités de vie aux États-Unis. »

Nos confrères lui demandent alors si la confiance reste de mise, et sa réponse est « oui« . Du côté de Team USA, The Athletic rapporte que la Fédération est intéressée par ce dossier, mais qu’aucun dirigeant n’a encore pris contact avec le joueur. La France a donc de l’avance, et chez les Sixers, Tyrese Maxey s’amuse à chambrer son coéquipier, tout en rappelant que personne n’est dans la tête de Joel Embiid et que lui seul sait ce qu’il fera.

« Je le taquine un peu, en lui disant qu’il est Français maintenant, que Rudy [Gobert] et lui vont être coéquipiers », avait-il raconté à ce propos. « Parfois, nous nous demandons ce qui se passe dans la tête de Joel [Embiid]. Mais je suppose que nous le verrons bientôt. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.9 1.7 34.7 Total 433 32 50.4 34.1 82.6 2.2 8.9 11.2 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.