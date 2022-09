Joel Embiid devient également citoyen américain !

Naturalisé français en juillet, Joel Embiid est aussi devenu citoyen américain en septembre ! Le pivot camerounais d’origine a officialisé la nouvelle hier, déclarant qu’il avait prêté serment il y a deux semaines de cela à Philadelphie. Il dispose désormais de trois passeports, avec le passeport camerounais.

Interrogé durant le « training camp » des Sixers, Joel Embiid a expliqué avoir fait ce choix pour des raisons familiales, notamment par rapport à son fils, qui est citoyen américain.

« Je suis ici depuis longtemps. Mon fils est américain. Je me suis dit : « Je vis ici et c’est une chance d’être un Américain. Alors, pourquoi pas ? », a-t-il confié.

De fait, il devient également éligible pour jouer avec Team USA, et on ne sait plus trop bien à quoi va ressembler son avenir international puisqu’on l’imaginait en bleu après sa naturalisation appuyée par la FFBB.

Cette nouvelle vient en tout cas relancer le suspense, d’autant que l’intéressé a simplement indiqué qu’il était encore beaucoup trop tôt pour penser au pays qu’il pourrait éventuellement représenter en compétition internationale. Ce qui sous-entend que toutes les options sont encore possibles…