Darvin Ham : « Je ne suis pas venu ici pour perdre »

Après leurs victoires face aux Nuggets, puis aux Pelicans, les Lakers pensaient avoir lancé leur saison. Les Cavs et surtout le Jazz, à deux reprises dont cette nuit, ont démontré le contraire. Avec un triste bilan de deux victoires et huit défaites, les Lakers ne sont devancés que par les Rockets et le Magic au classement des pires formations de la ligue.

À titre de comparaison, les Californiens de l’an dernier avaient démarré par un bilan à l’équilibre de cinq victoires pour autant de défaites. Mais cette entame ratée n’entame pas la confiance que Darvin Ham place en cette équipe.

« Voilà ce que je vais dire, écrivez-le et citez-le : ‘C’est ce qui peut arriver aujourd’hui, au début d’un changement d’identité qu’on essaie de forcer pour être de retour à un niveau très compétitif et en étant réguliers’. Mais ça ne va pas toujours être comme ça. On va passer le cap. Je ne suis pas venu ici pour perdre. Ils ne m’ont pas ramené ici pour perdre », tonne le coach rookie, recruté durant l’intersaison en remplacement de Frank Vogel.

Après tout, son équipe a affiché du mieux dans le jeu sur ces dix derniers jours. Et son principal ajustement tactique, de faire démarrer Russell Westbrook sur le banc, semble plutôt positif. Sur le plan statistique pour le joueur en tout cas, c’est le jour et la nuit : 10 points (29%) et 4 passes de moyenne en titulaire contre 19 points (51%) et 7 passes en 6e homme.

Mais les soucis des Lakers, privés trois titulaires cette nuit (LeBron James, Patrick Beverley et Lonnie Walker), dépassent évidemment le seul cas Westbrook. Depuis trois matchs, c’est clairement l’investissement défensif, sur lequel le nouveau venu a pourtant mis la priorité, qui pose question : 114 points encaissés face aux Cavs et surtout 130 puis 139 points face au Jazz.

« On dirait qu’on a perdu toute notre intensité défensive »

« C’est comme si on avait arrêté de communiquer en défense dans le troisième quart-temps et arrêté de s’entraider. On ne peut pas se le permettre », affiche Anthony Davis, auteur de 29 points cette nuit, mais pas exempt de tout reproche dans sa défense face à Lauri Markkanen (23 points), qui s’est régalé en pénétration dans ce troisième quart-temps justement.

« Merde, deux victoires, huit défaites, c’est difficile à avaler pour moi. Ça peut évidemment s’arranger. Je crois que la Nouvelle-Orléans était à 1-12 ou quelque chose comme ça l’année dernière. Ils sont revenus et ont enchaîné. On doit le faire ensemble. L’attaque a trouvé son rythme. On dirait qu’on a perdu toute notre intensité défensive. Et c’est ce qui nous tue », poursuit « AD » en citant à juste titre le bilan de son ancienne équipe, qui était parvenue à se qualifier en playoffs malgré son départ catastrophe.

« On doit passer par des moments difficiles dans ce processus. […] Quand la tendance va s’inverser, quand on sera trop à l’aise et qu’on commencera à se plaindre de certains problèmes qui n’en sont pas nécessairement – des problèmes propres aux équipes qui gagnent – je veux être capable de repenser à ces moments », se projette déjà un Darvin Ham optimiste.

Ce dernier explique ne vouloir personne autour de lui « avec une mentalité défaitiste ». « Je ne veux personne autour de moi qui ne soit pas compétitif, qui soit égoïste. On doit être sur la même longueur d’onde à tout moment, dans le bon, le mauvais et le reste », termine le technicien dont l’équipe affronte les Clippers mercredi, avant une série de matchs abordables à domicile (Nets, et surtout Kings et Pistons).