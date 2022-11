Kendrick Nunn en pleine infortune

Fin juillet, Kendrick Nunn assurait en pleine intersaison avoir retrouvé son meilleur niveau. Ce que le training camp laissait justement penser, quand il était pressenti pour être titulaire au poste 2, aux côtés de Russell Westbrook dans le backcourt des Lakers. Problème : depuis le début de la saison régulière, l’ancien combo-guard du Heat ne met pas un pied devant l’autre…

Avec seulement 4.3 points de moyenne (en 12 minutes), à des pourcentages de réussite de 29% aux tirs et 23% à 3-pts, il est peut-être le joueur le plus décevant de Los Angeles. Mais, malgré ce démarrage très délicat, le natif de Chicago entend bien évidemment rebondir au plus vite et ne pas s’arrêter à sa seule maladresse.

« J’essaie simplement de retirer le couvercle [qui se trouve au-dessus] du panier », expliquait-il, de manière imagée. « J’ai eu de bonnes positions de tir, mais je dois juste enlever ce couvercle, être à l’aise dans mes positions de tir, être à l’aise pour voir d’où elles proviennent. Et je vais être bon. »

En manque de repères après son année blanche ?

Pour ne pas sortir complètement de la rotation de Darvin Ham, Kendrick Nunn devra déjà saisir les quelques opportunités qui lui sont offertes par son coach. Hier soir contre les Cavaliers (et ce soir face au Jazz ?), il a par exemple été nommé titulaire en remplacement de Patrick Beverley, malade.

À l’arrivée, en plus d’être en grande difficulté face à Donovan Mitchell et Darius Garland en défense, le joueur de 27 ans a terminé la partie avec son quatrième zéro pointé de la saison (en 18 minutes). Surtout, à l’image de toute son équipe (8/27 derrière l’arc), il s’est encore raté au shoot : 0/5 aux tirs, dont un piteux 0/4 à 3-pts…

« J’ai vu [de lui] une bonne énergie pour commencer, il a réussi quelques bonnes actions », tempérait néanmoins Darvin Ham, après coup. « Mais, encore une fois, il s’agit de maintenir cela sur la durée. Sans [Patrick Beverley] et avec d’autres joueurs qui souffrent de la même maladie, il est encore plus impératif que [certains gars] haussent leur niveau de jeu et soient prêts à jouer 48 minutes. »

Au sortir d’une année blanche, Kendrick Nunn doit donc commencer par reprendre ses marques sur les parquets, alors qu’il était initialement appelé à jouer les étincelles des Lakers en attaque. Sauf que, pour l’instant, la greffe ne prend pas en Californie, malgré une première sortie prometteuse (13 points face aux Warriors)…

« Ma confiance est toujours présente et elle ne partira nulle part », prévenait en tout cas le principal intéressé, de façon à rassurer les fans des « Purple & Gold ».