Kendrick Nunn assure avoir retrouvé son meilleur niveau

Touché au genou pendant la présaison, Kendrick Nunn a finalement passé l’intégralité de la saison régulière à l’infirmerie. Son articulation a parfois mal réagi à la charge de travail et son retour n’a été que repoussé encore et encore.

Sa première année à Los Angeles fut donc un calvaire. Neuf mois plus tard, il annonce que c’est de l’histoire ancienne.

« Je me sens bien », déclare-t-il dans un entretien pour Spectrum SportsNet. « Pour dire la vérité, je me sens à 100%, comme lorsque je jouais. Ça fait un moment que je ne me suis pas senti aussi bien. Sans doute depuis ma dernière saison à Miami. »

S’il n’aurait pas changé à lui seul la saison ratée des Lakers, l’arrière aurait sans doute fait du bien avec ses qualités offensives, en apportant une solution de plus à Frank Vogel. Pour rappel, en deux saisons avec le Heat, il tournait à 15 points de moyenne.

Avant d’entamer sa seconde année à Los Angeles, puisqu’il a logiquement activé son option pendant l’intersaison, qu’a-t-il retenu de cette saison blanche ?

« J’ai beaucoup appris en regardant. Je ne m’attendais pas à rester aussi longtemps loin des parquets. Mais j’en ai profité pour regarder et voir les choses avec un point de vue différent. »