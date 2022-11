Comme les saisons passées, on se calque sur le format des All-NBA Teams, avec deux joueurs du « backcourt », deux du « frontcourt » et un pivot. Et pour ce premier cinq de la saison, on démarre à partir de lundi dernier.

Cette semaine, impossible de faire l’impasse sur l’infernal Luka Doncic, sur les traces de Wilt Chamberlain au niveau du scoring. À ses côtés sur le « backcourt », on aurait pu aller piocher chez les Cavaliers (Darius Garland, Donovan Mitchell) ou chez les Grizzlies (Ja Morant, Desmond Bane) voire chez les Hawks (Dejounte Murray) mais l’hyper solide (et enfin adroit) Jrue Holiday a cette fois nos faveurs.

Sur les ailes, Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum et Lauri Markkanen étaient encore des candidats sérieux, mais Paul George et Kevin Durant ont serré les dents, dans des contextes compliqués. Le premier a relancé ses Clippers après une série de défaites tandis que le second doit faire avec la drôle d’ambiance aux Nets…

Enfin, sous le cercle, Nikola Jokic aurait pu retrouver sa place dans le cinq, mais on opte pour Jarrett Allen, dans un autre style, mais qui monte en puissance avec les Cavaliers.

Comme lors des dernières saisons, vous pouvez voter pour le MVP de la semaine.