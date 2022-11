Luka Doncic sur les traces d’un incroyable record de Wilt Chamberlain

Ça fait désormais deux semaines que la saison régulière a démarré, et Luka Doncic n’est toujours pas descendu en-dessous des 30 points marqués !

Arborant fièrement des moyennes de 36 points, 9 rebonds et 9 passes décisives au bout de sept rencontres, la superstar slovène des Mavs est non seulement le candidat n°1 au titre de MVP, mais il est aussi, et seulement, le troisième joueur de l’histoire à débuter une saison avec sept matchs à plus de 30 points.

Actuellement à égalité avec le méconnu Jack Twyman, Luka Doncic aura tout de même besoin d’une bonne quinzaine de matchs en plus s’il veut aller chercher l’insensé record de Chamberlain, établi à 23 matchs !

« C’est du très très haut niveau, et on a la chance d’y assister soir après soir », savourait Jason Kidd sur ESPN. « C’est assez incroyable. Un gamin de 23 ans qui joue à ce niveau, c’est vraiment un truc à part. Il peut scorer de tellement de manières, que ce soit en postant son adversaire ou en allant au cercle, à 3-points ou sur ces stepback. C’est un plaisir de pouvoir faire partie de ça, et ça montre aussi sa concentration du moment. Il porte l’équipe et il met l’équipe en position de gagner à chaque match. »

Avec ses 36.1 points de moyenne, Luka Doncic est la troisième plus haute moyenne de l’histoire après sept matchs joués dans la saison, derrière Michael Jordan (37.0 en 1986-87) et James Harden (36.6 en 2019-20).

« Mon début de saison l’an passé était inacceptable »

Avec sa performance de la nuit passée, à 33 points et 11 passes, il a déjà cumulé quatre matchs à 30 points et 10 passes cette saison, soit autant que tout le reste de la NBA en cumulé !

« Je sais juste qu’après la saison passée, je devais mieux démarrer. Mon début de saison l’an passé était inacceptable », reconnaît Luka Doncic. « J’ai essayé d’apprendre de cette erreur pour faire mieux cette année. »

On peut dire que c’est réussi ! Même si ça n’étonne pas vraiment ses camarades de jeu.

« C’est incroyable, mais je ne suis pas surpris », conclut Spencer Dinwiddie. « Luka est un savant du basket. Plus rien ne me choque avec lui. Il est évidemment encore jeune et le meilleur reste à venir. Il va sans aucun doute établir un paquet de records pour les Mavs et finir dans la conversation des tous meilleurs de l’histoire. »

Les joueurs ayant débuté la saison par plus de 7 matchs à 30 points ou plus

1962/63 | Wilt Chamberlain (23 matchs)

1959/60 | Wilt Chamberlain (8 matchs)

2022/23 | Luka Doncic (7 matchs)

1959/60 | Jack Twyman (7 matchs)