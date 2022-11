Cam Thomas est ressorti du placard des Nets

On était resté sur un Cam Thomas logiquement frustré parce qu’il ne jouait pas. À peine dix jours plus tard, il a retrouvé le sourire. L’arrière vient d’enchaîner un match à 17 points (6/13), 6 passes et 4 rebonds sur le parquet des Wizards, puis 21 points (5/11), 4 rebonds et 4 passes le lendemain à Charlotte.

« Cela signifie beaucoup. Les deux ou trois premières semaines de la saison ont été difficiles pour moi. Je ne remercierai jamais assez coach JV de m’avoir fait confiance pour finir une rencontre et de m’avoir fait jouer autant lors des deux derniers matchs », explique le joueur de 21 ans, en visant Jacque Vaughn donc.

Ce dernier assure l’intérim depuis que Steve Nash a été remercié par Brooklyn. Le Canadien n’avait utilisé Cam Thomas qu’à deux reprises, pour un total d’environ 13 minutes jouées et un seul panier marqué. L’arrière semble avoir bénéficié de ce renvoi. Face aux Wizards, il a profité d’un « blowout » (+42) pour jouer 32 minutes et à peu près autant le suivant, dans une partie beaucoup plus serrée dont il a joué le « money time ».

« C’est génial que Cam ait terminé le match. C’est une leçon de vie. C’est incroyable les différences qui peuvent arriver d’une semaine, ou deux, à l’autre. Et il était prêt. Cam est un basketteur. Je pourrais l’emmener au Rucker Park, à Crenshaw. Il peut jouer et fait un travail incroyable », salue Jacque Vaughn.

Ce changement sur le banc des Nets n’est pas le seul facteur qui a joué en sa faveur. Avec la suspension pour au moins cinq matchs de Kyrie Irving, ce sont plus de 38 minutes en moyenne qui doivent être redistribuées.

« Il a toujours été un joueur au QI élevé »

« Avec Ky sur la touche, j’ai supposé que j’allais avoir une opportunité de jouer. Je veux juste en tirer le meilleur parti. Je suis juste resté prêt et j’espérais avoir cette opportunité », affiche le scoreur qui remercie ses coéquipiers pour la confiance accordée, notamment Kevin Durant.

« Il est calme et ne montre pas beaucoup d’émotions, mais il a toujours été un joueur au QI élevé, observateur du jeu, des grands joueurs et de l’histoire. Il a donc essayé de mettre en œuvre certaines de ces choses », dit de lui « KD ». Selon ce dernier, son jeune coéquipier va gagner en expérience à force de répéter les choses. « Mais c’est un talent naturel, donc il peut s’y mettre après sept ou huit matchs et faire une transition en douceur. On aura besoin de plus de lui à l’avenir. Il peut en faire plus. On a de grandes attentes le concernant », poursuit Kevin Durant dont le coéquipier a terminé avec un impressionnant +49 au score lorsqu’il était en jeu sur ces deux matchs.

« Je me contente de lire le jeu. Coach JV nous a mis en place sur du jeu à deux sur un côté, parce que la plupart du temps, quand ils changent sue moi, je l’envoie à Kev. Ils vont faire une prise à deux ce qui me laisse, tout le monde et moi, grand ouvert. Donc il doit faire le bon choix, je dois faire le bon choix et ensuite les dominos tombent », image Cam Thomas, qui ne semble pas prêt à regagner son banc.