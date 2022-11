Utah stoppe la série des Clippers

Sur une série de trois victoires consécutives, les Clippers avaient l’occasion de prolonger le plaisir avec la réception du Jazz cette nuit à Los Angeles. Mais la troupe d’Utah a encore vaillamment défendu son beau bilan, tenant tête toute la soirée aux Californiens avant de faire la différence dans les dernières minutes grâce à Jordan Clarkson (23 points, 5 passes) et Lauri Markkanen (18 points, 9 rebonds). Utah remporte ainsi une 8e victoire en 11 matchs cette saison (110-102).

Pourtant, tout avait démarré pour le mieux pour les locaux avec un Paul George saignant d’entrée de jeu, auteur de 15 points dès le premier quart. Mais, en face, le collectif d’Utah a rapidement pris le dessus, avec notamment un Lauri Markkanen au plus que parfait, à 14 points à 4/4 aux tirs et 5/5 aux lancers en première mi-temps. Fort d’un 13-7 avant la mi-temps, le Jazz avait pris le contrôle derrière son trident Conley – Clarkson – Markkanen.

Mais les Clippers ont réagi dès le retour des vestiaires avec un 7-0 cinglant d’emblée en troisième quart. Plus agressifs, les coéquipiers d’un John Wall déterminé vont remporter la période (29-21) pour rester à flot avant le dernier quart. Sous l’impulsion de Wall qui dévore les espaces à chaque occasion, les Clippers pensaient même voguer sereinement vers un 4e succès de rang. Mais c’était sans compter sur le sang froid de Conley, puis de Malik Beasley qui vont lancer un 14-2 fatal aux Clippers.

A -4 à 2 minutes de la fin, les Clippers pouvaient encore y croire, mais sans solution offensive autre que Paul George (qui finira à 0/5 en 4e quart), Los Angeles va craquer dans le finish, ne parvenant à scorer que 17 points sur les douze dernières minutes (110-102).

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Une attaque sans inspiration chez les Clippers. Si Paul George termine bien à 34 points et 8 rebonds (plus 5 balles perdues) et que Ivica Zubac (12 points, 9 rebonds) a fait ce qu’il a pu sous les panneaux, les Clippers ont clairement manqué d’options offensives. John Wall est bien sorti du banc pour amener son punch et sa vitesse, surtout en fin de 3e quart, mais les Jackson, Covington, Batum et Powell n’ont clairement pas été au niveau attendu, avec 12 points à quatre… Surtout, c’est en dernier quart que l’attaque des Clippers a semblé la plus empruntée, sans solution tactique non plus en provenance du banc de Ty Lue.

— Un Jazz toujours aussi cohérent. Après avoir battu les Lakers, le Jazz fait donc coup double pour son voyage à Los Angeles en battant également les Clippers. Ce n’était clairement pas le scénario imaginé en début de saison mais la franchise d’Utah n’en finit plus de déjouer les pronostics. Cette nuit, ils l’ont fait en équipe, avec Clarkson (23 points) et Sexton (22 points) en artificiers principaux. Mais ce sont bien Conley et Markkanen, respectivement à 23 et 26 d’évaluation, qui ont répondu dans la fin de match, impulsant ce fameux 14-2 qui mettra le Jazz devant au score pour de bon. Plus adroits à 3-points et aux lancers, plus conquérants au rebond, les joueurs du Jazz ont amplement mérité leur victoire.

— 32 ans d’attente… Pour la première fois depuis 1990, le Jazz s’impose deux fois de suite à Los Angeles. Vendredi, c’était face aux Lakers et ce dimanche soir, c’est face aux Clippers.

TOPS/FLOPS

✅ Mike Conley. Le meneur vétéran n’a toujours pas réussi de match à 20 points ou plus cette saison mais, sans flamber en attaque, il est clairement le patron de son équipe avec son expérience et son statut. Cette nuit, il a incarné le jeu propre de son équipe, avec 17 points, 7 rebonds, 4 passes et 2 interceptions, le tout à 7/13 aux tirs.

✅ Lauri Markkanen. Parfait en première mi-temps, avec 14 points déjà au compteur, Lauri Markkanen termine avec 18 points, 9 rebonds et 3 passes, une performance dans ses standards de saison. En légère baisse d’adresse ces trois derniers matchs, le « Finnisher » a en tout cas su varier son jeu suffisamment pour troubler les Clippers.

⛔ Reggie Jackson. Si précieux la saison passée quand Kawhi Leonard était blessé, Reggie Jackson n’y arrive pas cette année ! Le grand pote de Paul George souffle le chaud et le froid sur ce début de saison, et plus souvent le froid que le chaud. Comme cette nuit avec un match sans saveur, à 3 points seulement et 3 tirs tentés…

LA SUITE

Los Angeles (5-5) : réception de Cleveland cette nuit.

Utah (8-3) : réception des Lakers cette nuit.