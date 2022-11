Pour CJ McCollum, les joueurs doivent tirer les leçons de l’affaire Kyrie Irving

CJ McCollum ne s’était pas encore publiquement prononcé sur le sujet. Le président du syndicat des joueurs préférait attendre d’en savoir plus sur l’affaire Kyrie Irving avant de le faire. Le joueur des Pelicans, interrogé à l’issue de la défaite de son équipe face aux Hawks, dit avoir échangé avec les dirigeants de la ligue ainsi que des personnes d’origine juive « pour obtenir plus de connaissances personnelles ».

« La situation est en cours, donc je ne me sens pas encore à l’aise pour parler de certaines choses comme je ne me sentais pas à l’aise pour parler de certaines choses concernant (Robert) Sarver parce que je recueillais encore des informations et qu’ils délibéraient encore sur les décisions à prendre », justifie le successeur de Chris Paul.

Certains comme Reggie Miller s’étaient en effet demandé pourquoi les acteurs NBA n’étaient pas montés spontanément au créneau contre le meneur des Nets, suspendu au moins cinq matches pour avoir partagé un contenu antisémite, comme ils avaient pu le faire avec le propriétaire des Suns, sanctionné pour des comportements sexistes et racistes. « Je ne peux pas parler de la réaction des joueurs et de ce qu’ils font pendant leur temps libre », évacue CJ McCollum.

Se renseigner avant de parler

Selon ce dernier, il était important que son homologue mis en cause finisse par s’excuser, dans la foulée de l’annonce de sa suspension par les Nets.

« Il a fait preuve d’empathie depuis. C’est une leçon parce que je ne pense pas qu’il ait compris la portée du film parce qu’il ne l’a pas regardé (Kyrie Irving a pourtant assuré avoir vu le film l’an passé, alors qu’il était bloqué chez lui…). Je ne pense pas qu’il ait compris le nombre des personnes qui ont été touchées, comment elles ont été touchées, à quelle vitesse la haine peut se propager et comment cela peut faire boule de neige. »

Au-delà du seul cas Irving, le meneur/arrière voit cet épisode comme un avertissement pour l’ensemble des acteurs.

« La chose importante à retenir de cette situation, c’est que vous avez une tribune. Vous devez faire attention à la manière dont vous l’utilisez. Vous devez vérifier tout ce que vous publiez. C’est une situation qu’on peut tous utiliser comme leçon pour nous tous, en tant que joueurs », poursuit l’ancien membre des Blazers.

Ce dernier considère que c’est le devoir de chaque acteur de faire des recherches, de se renseigner sur « toutes les religions, tous les milieux et toutes les races » pour être à l’aise pour en parler. « Vous devez être prudent avec ce que vous postez », avertit encore le président du syndicat. Reste à voir si le problème de Kyrie Irving est qu’il ne s’est pas assez renseigné… ou qu’il est au contraire convaincu par ce qu’il partage ?