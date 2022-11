Les six commandements de Kyrie Irving pour rejouer aux Nets

The Athletic et ESPN ont mis la main sur un document qui détaille les conditions du retour à la compétition de Kyrie Irving. Suspendu pour au moins cinq matches par ses dirigeants pour son partage d’un contenu antisémite et sa réticence à présenter des excuses et à se distancier de la version radicale de la théorie des « Black Hebrew Israelites », le meneur des Nets ne reviendra dans l’effectif que lorsqu’il apportera satisfaction à ses dirigeants sur « une série de mesures, objectives et correctives, qui répondent à l’impact nuisible de son comportement ».

En fait, il s’agit d’un cahier des charges avec six conditions bien précises, dont certaines sont déjà remplies depuis l’annonce de sa suspension.

1/ Présenter des excuses pour avoir posté un lien vers le film le 27 octobre dernier, condamner le contenu préjudiciable et faux, et préciser qu’il n’a pas de convictions anti-juives.

2/ Aller au bout des mesures sur lesquelles Irving, les Nets et l’Anti-Defamation League se sont mis d’accord dans leur communiqué commun du 2 novembre, y compris un don de 500 000 dollars pour des causes et des organisations qui travaillent à l’éradication de la haine et de l’intolérance dans les communautés.

3/ Compléter la formation de sensibilisation créée par les Nets.

4/ Suivre une formation contre l’antisémitisme et le discours de haine conçue par les Nets.

5/ Rencontrer des représentants de l’Anti-Defamation League, ainsi que des leaders de la communauté juive de Brooklyn.

6/ Après avoir suivi les étapes 1 à 5, Irving devra rencontrer le propriétaire Joe Tsai et les principaux responsables de la franchise pour leur prouver qu’il a retenu les leçons de cette affaire, qu’il a pris conscience de la gravité du préjudice causé par cette situation et leur donner l’assurance que ce type de comportement ne se reproduira pas.

Comme l’a expliqué le GM Sean Marks vendredi, la direction lui laisse le temps de le faire. « Cela dépend de lui. Une fois de plus, ses actions auront plus d’impact que ses mots, et s’il veut s’impliquer, on verra où ça nous mène. »

Car selon ESPN, la communication entre les dirigeants de Brooklyn et Kyrie Irving est indirecte depuis le déclenchement de l’affaire. Tout passe par son agent et belle-mère, Shetellia Riley Irving, alors que le meneur n’a jamais répondu aux messages de Joe Tsai, le propriétaire du club.

À noter que les Nets et l’Anti-Defamation League ont également écrit à Jeff Bezos et aux dirigeants d’Amazon pour supprimer le documentaire, ou au moins rajouter des explications sur ses thèses problématiques.