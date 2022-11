Jaren Jackson Jr. avance dans la bonne direction

Comme les Bucks avec Khris Middleton, les Grizzlies ont entamé la saison régulière avec un absent de marque puisque Jaren Jackson Jr. est éloigné des parquets depuis juillet et une opération du pied droit.

On estimait alors son absence comprise entre quatre à six mois. Maintenant que les quatre premiers mois sont passés, où en est l’intérieur de Memphis ?

« La semaine prochaine, il pourrait bien commencer le cinq-contre-cinq », annonce Taylor Jenkins au Commercial Appeal. « On va voir comment son corps réagit. »

Le coéquipier de Ja Morant a fait du deux-contre-deux, puis du trois-contre-trois à l’entraînement pendant le récent « road trip » des Grizzlies. Les troupes de Taylor Jenkins sont revenues dans le Tennessee vendredi et y restent jusqu’au 9 novembre et un déplacement à San Antonio.

Pendant ces quelques jours à la maison, Jaren Jackson Jr. devrait donc se rapprocher d’un retour à la compétition avec le cinq-contre-cinq, la dernière étape avant de retrouver les parquets.

« Sa condition physique s’améliore », poursuit le coach des Grizzlies. « On le pousse fort, on lui fait faire beaucoup d’exercices. Il a été particulièrement sérieux et il a bien avancé. »