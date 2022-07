Memphis perd Jaren Jackson Jr. pour 4 à 6 mois !

Reverra-t-on Jaren Jackson Jr. sur un terrain en 2022 ? Ce n’est pas certain, car ESPN annonce que l’intérieur de Memphis s’est fait opérer du pied droit. « JJJ » souffre d’une fracture de fatigue et son indisponibilité est estimée entre quatre et six mois.

Un coup dur pour le joueur, qui pensait en avoir terminé avec ses pépins physiques, après avoir disputé la quasi intégralité de la saison dernière (16.3 points, 5.8 rebonds et 2.3 contres de moyenne).

Un coup dur aussi pour les Grizzlies, deuxième meilleure équipe de la conférence Ouest en saison régulière, et dont les ambitions sont très élevées. Une blessure qui pourrait d’ailleurs modifier la stratégie de Memphis durant cette free agency…

Pour l’instant, ils ont perdu Kyle Anderson, parti à Minnesota, mais ils ont prolongé Tyus Jones et Ja Morant.