Giannis Antetokounmpo comblé par le début de saison historique des Bucks

En s’imposant à Minnesota, les Bucks ont poursuivi leur marche en avant avec un huitième succès en huit matches. Les champions 2021 n’ont toujours pas perdu cette saison, et entamer un exercice avec un 8/8 est même une première pour la franchise.

C’est une marque de plus pour Giannis Antetokounmpo, qui continue d’écrire l’histoire des Bucks depuis quelques saisons.

« C’est génial de faire partie de ça. Il ne faut pas le négliger », assure le Grec à ESPN. « Je suis vraiment comblé de vivre ça et d’avoir une équipe capable de commencer la saison avec huit victoires en huit rencontres. »

Dans l’histoire de la ligue, seules quatorze équipes ont réussi à commencer la saison avec un 10-0. Pour les imiter, les joueurs du Wisconsin devront battre le Thunder puis les Hawks. C’est faisable, même sans Khris Middleton, ni Pat Connaughton. Mais avant de se projeter, le MVP 2019 et 2020 se réjouit du niveau de jeu des Bucks.

« Je suis surtout content de nous voir construire de bonnes habitudes. 8-0, c’est bien, mais je suis d’abord fier de notre manière de jouer. On défend ensemble, on fait circuler la balle, on a des shoots ouverts. On est collectif. J’espère que ces bonnes habitues vont perdurer, pour le prochain match, les 74 autres et les playoffs. »

Le record de franchise en saison régulière est bloqué à 66 victoires. Il date de la saison 1970/1971, l’année du premier titre des Bucks avec Kareem Abdul-Jabbar et Oscar Robertson. Ce peut être un objectif, mais comme le MVP des Finals 2021, Jrue Holiday s’attarde avant tout sur le fond.

« Ça fait du bien d’être à 8-0. On commence avec confiance, on sent qu’on met en place de bonnes habitudes, qu’on joue bien. On gagne de plusieurs façons : parfois, c’est serré, parfois c’est large, parfois on revient », explique l’ancien joueur des Pelicans. « C’est génial », poursuit Wesley Matthews. « On joue pour gagner tous les matches et pour l’instant, on arrive à le faire. »