Après sept saisons, partagées entre Philadelphie et Indiana, durant lesquelles il a participé à plusieurs campagnes de playoffs, TJ McConnell découvre la vie d’un club en reconstruction cette saison. Même s’il n’a que 30 ans, le meneur remplaçant, rescapé avec Myles Turner du grand ménage effectué ces derniers mois dans l’effectif, fait figure de vétéran dans cette jeune escouade des Pacers.

Et qui dit vétéran, dit relation de mentorat avec les jeunes. Dans son cas, c’est naturellement avec Tyrese Haliburton que cette relation s’est nouée, depuis l’arrivée du jeune meneur dans l’Indiana la saison passée.

« Je lui répète : ‘Mon boulot est de te préparer du mieux possible pour les matches’ » explique TJ McConnell. « ‘Tu es notre « franchise player », et on va aussi loin que tu nous portes.’ Donc concrètement, j’essaie de lui en faire baver à l’entrainement. Car il est tellement talentueux, si je m’égare quelques minutes, il va me botter le cul. »

Toujours très professionnel dans son approche, l’ancien joker des Sixers fait donc de sa mission personnelle le bon développement de Tyrese Haliburton, nouveau visage du club, qui dans cette jeune saison pratique le meilleur basket de sa carrière (21.9 points à 49% aux tirs, 4.6 rebonds et 9.4 passes décisives).

« Il faut s’y faire très vite, car il ne s’arrête jamais, surtout quand ce sont les remplaçants qui gagnent à l’entrainement. C’est bien de garder les pieds sur terre » appréciait l’ancien chouchou des fans des Kings.

« Je veux simplement le rendre meilleur, en le poussant dans ses retranchements. Quand on observe son potentiel, et on le voit tous, je pense que je ne rendrais pas service, ni au club ni à lui, si je ne me donnais pas à fond à l’entrainement pour l’aider à progresser » conclut TJ McConnell.