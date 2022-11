Certes Nikola Jokic a réalisé un nouveau triple-double avec 15 points, 14 passes et 13 rebonds, devenant le pivot avec le plus de triple-double dans l’histoire en dépassant Wilt Chamberlain. Mais le « franchise player » des Rockets a aussi perdu 10 ballons et on préfère donc mettre en avant son coéquipier, Aaron Gordon.

Fantomatique face aux Lakers puis au Jazz, l’ailier fort s’était réveillé lors de la revanche face à Los Angeles, et il a carrément réalisé son meilleur match de la saison cette nuit.

Extrêmement agressif et adroit d’entrée de jeu, il a inscrit 23 de ses 27 points en première mi-temps pour lancer les Nuggets. Pour Mike Malone, c’est cette version d’Aaron Gordon dont Denver a besoin tous les soirs.

« Aaron Gordon, ce soir, le début de match qu’il nous a offert… Il était vraiment en mode attaque » explique ainsi le coach. « Il ne s’est jamais arrêté. Quand il a cette mentalité agressive, c’est un formidable joueur. »

Sa ligne de stats finale est quasiment parfaite : 27 points à 10/13 au tir dont 3/4 de loin, 5 rebonds, 3 passes.