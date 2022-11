Avec un Nikola Jokic en triple-double, les Nuggets stoppent la série du Thunder

Petit programme en NBA, avec seulement quatre équipes sur les planches. Parmi elles, le Thunder et les Nuggets, qui s’affrontent à Oklahoma City. Deux équipes au bilan similaire (4-3), mais aux dynamiques différentes, puisque les locaux tentent de remporter un cinquième match de suite, tandis que les visiteurs veulent eux éviter un second revers consécutif.

Et ce sont les visiteurs qui ont atteint leur objectif, s’assurant la victoire au terme d’un intense combat (122-110). Intense, car il y a eu divers rebondissements, et des temps forts/faibles des deux côtés.

Ce sont d’abord les Nuggets qui avaient démarré très fort en première mi-temps, inscrivant 71 points à… 13/20 à 3-pts pour s’offrir 14 points d’avance (71-57). Puis le troisième quart-temps a été une première bascule dans la rencontre, puisque le Thunder s’est réveillé, infligeant un 38-22 à leurs adversaires, dépassés défensivement et imprécis offensivement, avec 9 ballons perdus. Passés devant au score après la demi-heure (95-93), les locaux n’ont malheureusement ensuite pas su capitaliser dans le dernier acte, seconde bascule de la partie puisque le momentum est repassé à nouveau en faveur de l’escouade du Colorado.

Avec une défense retrouvée qui a limité le Thunder à 15 points (7/22), et grâce à la montée en puissance de Jamal Murray, les Nuggets ont effectivement repris tranquillement le contrôle du match dans le dernier quart-temps, et ont navigué sereinement vers la victoire, après un troisième quart-temps poussif.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un duel de styles. Car d’un côté, les Nuggets ont inscrit 54 de leurs 122 points derrière l’arc, avec un 18/31 dans cet exercice. De l’autre, le Thunder s’est surtout concentré sur des paniers près du cercle, avec 72 de ses 110 points marqués dans la raquette. A défaut de faire ficelle derrière l’arc : 6/29 (20.7%)…

– Un record pour Nikola Jokic. Le double MVP en titre s’est emparé de la première place jusqu’alors détenue par Wilt Chamberlain, au classement « all-time » des triple-double réalisés par un pivot. Avec 15 points (6/9), 13 rebonds et 13 passes, le « Joker » s’est en effet offert un 79e triple-double en carrière. « M-V-P ».

TOPS & FLOPS

✅ Aaron Gordon. Grosse performance d’attaque pour l’ailier-fort des Nuggets, qui compile 27 points (10/13), 5 rebonds et 3 passes. Il s’est surtout montré pendant le premier quart-temps, un véritable show offensif des Nuggets qui ont signé un 10/13 à 3-pts, en inscrivant trois tirs primés.

✅ Jamal Murray. Discret en première mi-temps, encore timide dans le troisième quart-temps puis insaisissable dans le dernier acte. La montée en puissance du Canadien a été graduelle, et il a gardé le meilleur pour la fin, avec plusieurs paniers importants pour repousser le Thunder qui venait d’effacer son retard. Il compile 24 points (8/19), 4 rebonds et 2 passes, et a fait le plein de confiance pour aborder la suite, alors que son début de saison est jusqu’à maintenant fait de hauts et de bas.

✅ Shai Gilgeous-Alexander. Elu meilleur joueur de la conférence Ouest la semaine dernière, l’arrière canadien d’OKC poursuit sur sa lancée. En plein dans la meilleure phase de sa carrière, il fait un carnage à chaque sortie, et la faiblarde défense des Nuggets en a pris pour son grade : 37 points (13/17, 11/11 aux lancers-francs), 4 rebonds, 3 passes et 2 interceptions, malgré la défaite. « SGA » est bien parti pour célébrer sa première sélection All-Star, s’il poursuit sur cette voie jusqu’en février.

⛔️ La défense des Nuggets. C’est une impression générale, pas rassurante et confirmée par un horrible troisième quart-temps, durant lequel le niveau d’effort a frôlé le néant de ce côté du terrain. L’efficacité des Nuggets en attaque a suffi à sécuriser la victoire, mais ce n’était « que » le Thunder en face. Contre un « gros bras », ça ne passait probablement pas. Cela devrait servir de première avertissement pour les joueurs.

LA SUITE

– Thunder : déplacement à Milwaukee, dans la nuit de samedi à dimanche (1h).

– Nuggets : réception des Spurs, même nuit (2h).