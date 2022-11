Et pendant ce temps-là, les Bucks ne perdent toujours pas…

Sept matches, sept victoires… Alors qu’ils n’avaient pas remporté le moindre match en présaison, les Bucks réalisent le début de saison parfait, et ils sont après trois semaines la seule équipe invaincue de la NBA. Dans le sillage d’un super Giannis Antetokounmpo, Milwaukee égale même un record de franchise avec ce bilan parfait : 7 victoires – 0 défaite. Seules les équipes de 1971/72 et 2018/19 avaient aussi bien débuté la saison.

« Nous avons de très bons joueurs dans cet effectif monté par le GM Jon Horst » fait mine de constater Mike Budenholzer. « C’est riche et varié. Évidemment, je pense que Giannis (Antetokounmpo) et Brook (Lopez) sont des piliers des deux côtés du terrain. Nous avons de la taille, du physique et des qualités athlétiques sous les panneaux. »

Le coach des Bucks insiste ainsi sur l’assise de sa formation avec une paire d’intérieurs difficile à bouger, et surtout composée de deux des meilleurs défenseurs de la NBA : Lopez-Giannis. Cette assise permet de gagner même lorsque l’équipe est maladroite, comme cette nuit face aux Pistons malgré un 10 sur 38 à 3-points.

La défense fait gagner les matches

Giannis Antetokounmpo en profite pour rappeler que l’adresse aux tirs n’est pas la priorité des Bucks, et c’est justement ce qui fait la différence. « Au final, on va mieux shooter. J’espère qu’on va mieux shooter, mais on n’entre pas sur le terrain en se disant qu’il faut shooter à 40%. On veut surtout défendre pendant 48 minutes et essayer de faire le plus de stops possibles. On veut gagner le plus de ballons qui trainent. On veut prendre les rebonds, réaliser des contres. Et ensuite, l’attaque se fera d’elle-même. »

Cette agressivité permanente se retrouve dans les 15 rebonds offensifs de cette nuit, transformés en 24 points sur des tirs en « seconde chance ». « Il faut trouver d’autres moyens de marquer » confirme Mike Budenholzer. « Les rebonds offensifs, forcer des balles perdues, très bien défendre… On est encore tôt dans la saison, mais on veut être capable de gagner par des moyens différents. Il y a des soirs où l’on ne mettra pas nos tirs, nos 3-points… On ne peut pas juste rester dans notre marasme et rentrer chez nous, on doit trouver un autre moyen de gagner ».

C’est ce que font les Bucks, toujours privés de Khris Middleton et Pat Connaughton. Même si ce n’était que Detroit en face, Giannis Antetokounmpo apprécie beaucoup la manière.

« Je suis heureux que l’équipe gagne, mais c’est au second plan » conclut-il. « Je suis heureux que l’équipe prenne de bonnes habitudes. Je suis heureux que nous puissions être bons même si nous ne mettons pas de tirs, et que cela ne nous affecte pas. Nous continuons à jouer dur, nous continuons à faire circuler la balle. Les gars ne parlent pas dans leur coin, on se parle entre nous. Nous sommes dans une très bonne position. »