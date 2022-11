Aux Wolves, ce sont les titulaires qui déçoivent en ce début de saison

Huit matches, un bilan à l’équilibre, deux victoires poussives contre le Thunder et des défaites face au Jazz et aux Spurs (à deux reprises). Après deux semaines dans cette nouvelle saison, il ne parait pas irraisonnable d’admettre que le visage affiché par les Wolves n’est clairement pas des plus rassurants.

Après un exercice 2021/22 réussi, suivi d’un été bruyant qui laissait présager une progression continue, l’escouade du Minnesota n’est effectivement pas encore au niveau attendu, à l’entame de cette saison 2022/23.

Au rayon des déceptions, il y a en premier lieu le cinq majeur des Wolves. Un quintet bousculé par l’arrivée de Rudy Gobert en son sein cette saison, et qui affiche depuis deux semaines toutes les peines du monde à atteindre son niveau optimal. Dernier exemple en date : le match perdu contre les Suns la nuit dernière, durant lequel ce sont les remplaçants qui ont offert les meilleurs passages. Les cinq titulaires terminant tous avec un « +/- » négatif…

Des titulaires qui ne savent pas encore jouer ensemble

« Je dirais simplement que nous n’avons pas encore pu observer une progression de la part de ce groupe. » déclarait ainsi platement Chris Finch. « Si on résume, on est en difficulté quand [les titulaires] sont sur le terrain, et on a une meilleure chance de gagner quand les remplaçants jouent » reconnaissait de son côté Anthony Edwards, solide contre les Suns avec 24 points et 6 rebonds, malgré un « +/- » de -12.

Dans la boxscore du match face aux Suns, une ligne résume bien les difficultés du cinq majeur à trouver la bonne note sur le plan collectif : celle de Rudy Gobert, qui n’a pris… qu’un seul tir. Le pivot français n’est évidemment pas la première option en attaque, mais sa moyenne de tirs par match dépasse les 8 unités depuis le début de la saison. Son implication famélique dans les phases offensives de son équipe contre les Suns traduit alors bien un manque de cohérence et de cohésion entre les titulaires.

« Ils partagent le cuir, ils se fichent de qui marque » remarquait alors « Ant », au sujet des remplaçants. L’arrière des Wolves mettait aussi en lumière un autre problème, plus structurel : le manque de « spacing » inhérent à l’association « tall ball » entre Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert.

À titre personnel, cela lui demande de recalibrer son jeu, comme il l’avait déjà évoqué au tout début de la saison, car il ne bénéficie plus d’autant d’espace pour opérer. « Dès que je pénètre, je n’ai aucune chance de monter au cercle » ajoute la jeune vedette des Wolves, qui n’a effectivement toujours pas enregistré le moindre dunk cette saison. « Tout le monde est dans la peinture, donc je dois improviser pour mettre mon lay-up. Je ne peux pas sauter au-dessus de tout le monde, je ne suis pas géant comme Giannis [Antetokounmpo]. »

Après les changements apportés à l’effectif durant l’été, les automatismes acquis par le cinq majeur la saison passée semblent ainsi perdus.

Pas de solution miracle : les titulaires doivent faire mieux

À l’image de leur chef d’orchestre D’Angelo Russell, en perdition en ce début de saison (14 points à 39.4% et 27.4% à 3-pts, 5.8 passes pour 3.1 pertes de balle), les titulaires des Wolves sont déréglés collectivement.

La bonne nouvelle, c’est que la saison est encore très longue, et que Chris Finch n’entend rien bousculer, pour l’heure. Comme face aux Suns, même si cela s’est avéré infructueux, le technicien confirme en effet qu’il va continuer à finir les matches avec ses titulaires, qui vont devoir trouver les solutions à leurs maux.

« Écoutez, ces gars sont les titulaires, je vais encore faire appel à eux. Je ne vais pas rester assis sur mon banc, à questionner si chaque remplacement dans les cinq dernières minutes est le bon » a-t-il affirmé. « Le cinq majeur, on va s’en sortir. Tous les cinq en négatif, c’est de la folie, sérieux… Je n’aime pas ça, on va trouver la solution » conclut Anthony Edwards, qui rejoint son coach sur l’obligation pour les titulaires de trouver des solutions.