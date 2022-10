Dans l’incertitude, les Mavericks tiennent bon grâce à Luka Doncic

Finalistes dans la conférence Ouest la saison passée, les Mavericks, après bientôt deux semaines dans la nouvelle saison 2022/23, sont encore loin d’avoir retrouvé leur niveau du printemps dernier.

Après six matches, les hommes de Jason Kidd alternent effectivement le chaud et le froid et présentent un bilan à l’équilibre. Marquée aussi bien par des belles victoires, comme la raclée infligée aux Grizzlies lors de leur deuxième sortie, ou le succès acquis en prolongation à Brooklyn, que par des défaites surprenantes, comme celle face aux Pelicans pourtant privés de Zion Williamson et Brandon Ingram, ou celle de vendredi sur le parquet du Thunder, qui a furieusement rattrapé un retard de 16 points à quatre minutes de la fin de la rencontre pour l’emporter.

« Nous avons des nouveaux joueurs [en comparaison à la saison dernière]. Il y a des ajustements, des habitudes à prendre. Pas seulement pour le staff, mais aussi pour les joueurs » relativisait ainsi Jason Kidd, après la victoire étriquée de la nuit dernière face au modeste Magic, acquise dans la douleur en fin de partie. « On ne va pas retrouver notre niveau de l’an dernier en un claquement de doigts. Ce n’est pas réaliste. »

Dans l’ensemble, à l’exception du « blowout » infligé aux Grizzlies, les Mavericks n’ont joué que des matches disputés depuis le début de l’exercice, indépendamment du résultat final. Le signe évident d’une équipe qui cherche encore à retrouver son momentum de la saison dernière, mais un mal pour un bien pour Jason Kidd, qui juge que l’adversité que ses Mavericks rencontrent d’entrée va les rendre meilleurs pour la suite.

Luka Doncic, le phare dans le brouillard

« On doit passer par ces turbulences. Nous étions dans la même situation la saison dernière. […] Mais nous sommes une bonne équipe, nous croyons en notre groupe et nous allons continuer de progresser chaque jour » ajoutait le coach de Dallas. « Plus on joue des matches disputés, mieux c’est. Oui, ça craint de perdre. Mais c’est aussi une opportunité d’apprendre de nos erreurs. C’est comme ça que les équipes championnes fonctionnent. »

Victoire ou défaite, il y a un dénominateur commun dans chaque match de Dallas depuis le début de la saison : le niveau de jeu de Luka Doncic, malgré ses ratés pour la victoire.

Pendant que ses coéquipiers sont pour la plupart encore en quête de sensations et que son coach tâtonne avec ses rotations, le Slovène carbure, contre vents et marées. Jamais autant mobilisé en carrière, avec 36.7 minutes passées en moyenne sur les planches jusqu’à maintenant, il n’a terminé aucun des six premiers matches sous la barre des 30 points. Une première depuis Michael Jordan en 1986…

Et dans le navire Dallas qui tangue en ce début de saison, il apporte ainsi une présence stabilisatrice à la barre, en attendant la montée en puissance collective de son équipe. « Certains soirs, je vais être constamment trappé. Chaque équipe, chaque staff a des stratégies différentes. Je n’ai pas le sentiment d’avoir besoin de marquer 30 points tous les soirs. Nous avons des joueurs très doués. Je ne pense pas que ça va durer » conclut-il ainsi.