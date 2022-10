Encore (un) raté pour Luka Doncic

Décidément, la « clutch attitude » fuit Luka Doncic depuis le début de la saison. Face aux Suns, puis aux Pelicans, le joueur de Dallas avait raté un shoot de la gagne. Il a récidivé contre le Thunder, avec un nouveau tir manqué…

Les deux équipes étaient à 99 partout et il a joué le un-contre-un face à Luguentz Dort. Avec ses dribbles et un step-back, et contrairement aux deux occurrences précédentes, l’ancien du Real Madrid a réussi à se procurer un bon tir.

« C’était un bon shoot, je suis capable de les mettre », constate le All-Star pour le site officiel des Mavericks. « Mais je ne mets rien. Donc, la prochaine fois, il faudra que j’aille vers le cercle. »

Oklahoma City arrache ainsi une prolongation et finira par l’emporter. Le shoot manqué de Doncic s’est donc transformé, en quelque sorte, en défaite et malgré son triple-double (31 points, 16 rebonds, 10 passes), le Slovène assume le revers des siens.

« C’est ma faute », déclare celui qui a terminé à 8/23 au shoot. « Je n’ai pas bien dirigé l’équipe, je n’ai pas mis les shoots. Donc, ce match, c’est pour moi. Je n’ai pas fait le nécessaire pour gagner. » Il rend aussi hommage à Lu Dort : « C’est l’un des trois meilleurs défenseurs de la NBA ! »

De son côté, Jason Kidd n’a pas voulu accabler sa superstar. Il a préféré mettre l’accent sur la grosse glissage de son équipe en dernier quart-temps : les Texans avaient en effet encore 16 points d’avance à quatre minutes de la fin. En théorie, c’est une victoire facile qui se profilait…

« On avait le contrôle du match, on a eu des opportunités », constate, sous forme de regrets, le coach. « On a manqué des shoots, mais surtout on n’a pas défendu. C’est le gros du problème, peu importe qui essaie de conclure la partie. Si on ne fait pas les stops, si on ne protège pas le cercle face aux pénétrations, c’est compliqué de gagner dans cette ligue. »