Nouveau tir compliqué et manqué pour Luka Doncic au buzzer

Il reste 2,9 secondes à jouer, remise en jeu pour les Mavs, menés de deux points (113-111). Luka Doncic hérite du cuir entre la ligne à 3-points et le milieu de terrain, part sur sa main gauche et déclenche un tir lointain très compliqué. Trop court et trop à droite.

Ceci est son deuxième « buzzer beater » manqué de la saison après un tir similaire tenté sur le parquet des Suns, en ouverture de la saison. « Deux tirs compliqués », qualifie le Slovène à l’issue de cette défaite face aux Pelicans. « Il reste deux ou trois secondes à jouer, je suis loin et mes 3-points ne tombent pas dedans, donc j’aurais probablement dû obtenir un meilleur tir que ça », concède-t-il même.

Malgré son début de saison canon, il a en effet de grosses difficultés à conclure derrière l’arc avec seulement 25% de réussite (8/32). Cette nuit, il a même rendu sa pire copie avec un terrible 2/13 qui entache une sortie à 37 points (16/30 aux tirs), 11 rebonds et 7 passes.

« On savait qu’ils allaient faire prise à deux et on n’a pas exécuté. Luka a dû prendre un tir difficile. On attend souvent de lui qu’il nous sauve la mise. On n’a pas exécuté (le plan de jeu), on doit mieux faire », réclame Jason Kidd.

La possession précédant ce tir casse-croûte, son joueur était parvenu à marquer près du cercle, en transition, pour ramener les Mavs à un point des Pelicans. « On aurait pu prendre un temps-mort, mais Luka ayant la balle, j’ai confiance en ce qu’il va faire. Le fait qu’il termine en ‘layup’ est intelligent parce qu’à partir de là, le match se jouait aux lancers-francs. Et on avait la balle pour égaliser ou jouer la gagne », poursuit le coach, selon qui tout le monde a crû qu’il allait envoyer à 3-points dès cette possession.

Malheureusement pour les Mavericks et lui, cela fait maintenant deux défaites au buzzer dans un même contexte. Voilà qui gâche un peu le gros début de saison personnel du Slovène, premier joueur des Mavs à démarrer une saison par trois matchs de suite à 30 points ou plus.

Luka Doncic is the first Mav ever to open a season with 3 straight 30+ point games. He had 37 PTS, 11 REB, 7 AST, and 2 STL tonight. #KiaTipOff22 pic.twitter.com/hSr9oROSFY — NBA (@NBA) October 26, 2022