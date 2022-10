Grant Williams ne lâche pas son costume de « Batman »

Il y a quelques mois, Grant Williams avait expliqué vouloir être appelé « Batman », un surnom venu d’une discussion avec son père mais qui n’a pas vraiment pris pour l’ailier fort des Celtics.

« Mon père m’en a parlé il y a un an. On jouait Denver et il en rigolait, en disant que je devais m’appeler Batman désormais » racontait-il, dans une référence au fait qu’il avait bien aidé à limiter Nikola Jokic, surnommé le « Joker ». Même s’il s’en défend. « Ce n’était pas tellement à cause du Joker et tout. C’était plus pour dire que je ne suis pas le plus athlétique, ni le plus incroyable, mais je joue avec mon cerveau. Un peu comme Batman. »

On ne peut pas dire qu’il ait vraiment réussi à imposer ce surnom, mais Grant Williams y tient. Hier soir, à l’approche d’Halloween, il est ainsi apparu en conférence de presse, avant et après le match, en costume de Batman.

« Nous avons gardé Boston en sécurité. Nous sommes aussi bons dans la lumière que dans l’obscurité »

« Nous avons gardé Boston en sécurité », a-t-il ainsi expliqué. « Nous sommes aussi bons dans la lumière que dans l’obscurité. C’est bien d’avoir deux gars, Superman et Green Lantern (Jayson Tatum et Jaylen Brown), qui font leur travail, collectivement, pour non seulement garder cette équipe en sécurité mais aussi cette ville. »

À ses côtés, Jayson Tatum se demandait ce que faisait son coéquipier, mais Grant Williams était vraiment dans son personnage, et a répondu à toutes les questions par des métaphores liées aux comics.

Comme lorsqu’on lui a demandé si l’objectif de Boston était de limiter les 3-points de Washington.

« Autant que possible, nous essayons de prévenir le maximum de crimes. Pour nous, le crime se situe sur la ligne des 3-points et aux layups. Donc, nous faisons tout ce que nous pouvons pour tenter de canaliser l’équipe, nous protéger les uns les autres tout en contrôlant le jeu à mi-distance. Pour que personne ne marque. Personne. »

Enfin, on lui a demandé s’il vivait dans les coins, où il est particulièrement efficace à 3-points. « Je vis à Gotham » a-t-il conclu avec sa plus belle voix de Batman.