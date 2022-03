Après son bon match face à Denver (13 points et 6 rebonds) et sa bonne défense sur Nikola Jokic, Grant Williams a demandé à ses coéquipiers de désormais l’appeler « Batman ». Une référence évidente au MVP 2021, surnommé « Joker », que Grant Williams a bien contribué à étouffer (8/23 au shoot pour le Serbe).

Habituellement, un joueur n’est pas à l’origine de son propre surnom, sauf Kobe Bryant avec le « Black Mamba », mais n’est pas Kobe qui veut. L’intérieur des Celtics a donc expliqué que cela venait de son père à l’origine.

« Mon père m’en a parlé il y a un an », raconte le joueur de Boston sur le site officiel de la franchise. « On jouait Denver et il en rigolait, en disant que je devais m’appeler Batman désormais. Ce n’était pas à cause du Joker et tout. C’était plus pour dire que je ne suis pas le plus athlétique, ni le plus incroyable, mais je joue avec mon cerveau. Un peu comme Batman. »

Dans la foulée de cette victoire à Denver, Grant Williams a donné un surnom à ses coéquipiers en rapport à l’univers Marvel. Marcus Smart est « Hulk », Al Horford « Captain America », Robert Williams est le nouveau « Thor », quand Derrick White devient « Iron Man », Jayson Tatum « Vision » et Jaylen Brown « Black Panther ».

Après cette parenthèse liée au monde de la bande-dessinée, l’intérieur des Celtics a confirmé à Oklahoma City en réalisant le meilleur match de sa carrière. Avec 20 points et 10 rebonds, il a battu ses deux records personnels dans la victoire des siens. Quatre fois déjà cette saison, il était resté bloqué à 18 unités.

« Ça fait du bien. Daniel Theis et les autres en rigolaient, en disant que j’allais encore marquer 18 points. Le dernier rebond m’a aidé à la fin », explique-t-il à NBC Sports, alors qu’il a été chercher un rebond offensif dans les trente dernières secondes et a obtenu un coup de sifflet et deux lancers-francs.

Une nouvelle victoire à l’extérieur, la quatrième de suite et la douzième en treize matches loin du Massachusetts, une flopée de nouveaux surnoms et un match record pour Grant Williams : tout va bien à Boston.

« Je pense qu’on a prouvé qu’on avait raison d’avoir confiance en nous, d’être là les uns pour les autres », assure l’intérieur. « Cette équipe se soude encore davantage, et de plus en plus chaque jour. »