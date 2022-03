Les Celtics à l’aise en milieu hostile

En 2022, les Celtics vont mieux. La franchise de Boston a progressé au fil des semaines, notamment grâce à une grosse défense, et un des signes qui prouvent cette forme, ce sont les victoires à l’extérieur.

Depuis le 29 janvier et un succès à La Nouvelle-Orléans, les troupes d’Ime Udoka restent sur 11 victoires en 12 matches loin de Boston ! La seule défaite, c’était contre Indiana, et les Celtics étaient en back-to-back.

« On aime affronter les publics locaux », explique le coach de Boston à MassLive. « On a beaucoup de fans quand on se déplace, mais notre mantra, c’est peu importe qu’on soit chez nous ou pas, il faut donner le ton. Comme on commence bien les matches défensivement, les équipes le savent désormais et les chiffres le montrent. »

Les Nuggets peuvent en témoigner : ils ont été écrasés en première période, en rejoignant les vestiaires, à la pause, avec 25 points de retard. Nikola Jokic et ses coéquipiers ont shooté à 30% de réussite en première période, ce qui a permis aux joueurs de Boston de dérouler ensuite.

« On a bien fait tourner la balle, avec 29 passes décisives », remarque Ime Udoka. « L’autre soir (contre Sacramento), c’était 33. Donc la balle bouge, les gars mettent les shoots. Mais le vrai message, c’est de donner le ton défensivement, soir après soir. »

« C’était presque un match à domicile »

Dans cette belle série, les Celtics ont gagné des matches chez des cadors, comme à Brooklyn deux fois, Philadelphie ou encore Golden State et maintenant Denver.

Et à chaque fois, il y avait de nombreux fans de Boston. Ils ont même chanté des « MVP, MVP » à Jayson Tatum, en troisième quart-temps, dans la Ball Arena de Denver. Dans les gradins, on voyait énormément de maillots des C’s.

« Cela montre qu’on fait les choses de la bonne façon », remarque le coach quand il pense aux fans qui se déplacent pour les soutenir. « On les a entendus dès le premier panier et on voyait du vert partout. »

Les Celtics, comme les Lakers, sont donc toujours un peu chez eux, même en déplacement. Mais ce sont bien les milieux hostiles qui boostent Jayson Tatum et sa bande. « On adore la passion et l’énergie des salles des autres franchises », glisse Jaylen Brown. « Là, c’était presque un match à domicile et ça nous a aidés à faire le show. »